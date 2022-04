Laura Maddaloni attacca Lory Del Santo/ “Ciò che ha passato non è servito a nulla!”

Dopo aver criticato aspramente gli autori dell’Isola dei Famosi, Laura Maddaloni, moglie di Clemente Russo, avrebbe nuovamente perso le staffe. Questa volta a finire nel suo mirino sarebbe stata Lory Del Santo, accusata dalla Maddaloni di aver convinto l’attore Nicolas Vaporidis a nominarla. Una nomination che proprio non va giù a Laura, secondo la quale Lory avrebbe detto a Vaporidis di non votare lei ed il compagno Marco Cucolo.

Laura Maddaloni, sfogo contro gli autori all'Isola dei famosi/ "C'era una sorpresa…"

Proprio questo avrebbe fatto perdere le staffe alla moglie di Clemente, la quale durante un fuori onda dalla Palapa avrebbe iniziato ad urlare tirando in ballo anche l’inviato dell’isola dei Famosi, Alvin. “Adesso voi tirate fuori le pal…il coraggio di dire cosa vi diceva Lory. Sì però lo dovete dire chiaro. Alvin senti che dice ora? Prima in onda negava e adesso ammette”, avrebbe esordito la naufraga, come riportato da Biccy.it. La sfuriata sarebbe proseguita con toni sempre particolarmente accesi: “Io la parte della pazza bugiarda non la faccio ve lo dico adesso. Ora dice che l’ha fatto, è andata dagli altri a dire di nominarci”.

Clemente Russo/ A rischio eliminazione a L'Isola dei Famosi, è colpa della moglie?

Laura Maddaloni, il duro attacco a Lory Del Santo

Laura Maddaloni, durante il fuori onda, ha preso ancora una volta le difese del rapper Blind spronando gli altri naufraghi a dire la verità in diretta tv: “Non posso accettarle, che lei mi volesse votare ok, ma queste cose che va in giro a fare ciu ciu ciu no, ma che gioco è?”, ha tuonato ancora. Ciò che proprio non andrebbe giù alla Maddaloni non sarebbe tanto la nomination in sè quanto piuttosto il modo in cui ci sarebbe finita: “Tutti mi avevano detto che Nicolas era stato condizionato da Lory Del Santo a nominarmi”, ha concluso la judoka.

Laura Maddaloni alza la voce con Carmen Di Pietro e Alessandro/ "Non si dorme ma..."

Durante la sfuriata contro Lory Del Santo, inoltre, Laura Maddaloni si sarebbe fatta scappare una frase dal tono ambiguo: “Tutto quello che hai passato non ti è servito a niente”. Cosa avrà voluto dire? Il marito Clemente a quel punto avrebbe dato un colpetto alla gamba della moglie come a volerla riprendere. La frase tuttavia non è passata del tutto inosservata sui social, in particolare su TikTok, dove in tanti hanno criticato la Maddaloni, sebbene non sia chiaro se facesse davvero riferimento alla vita personale della regista e showgirl o se fosse limitato alla semplice esperienza all’Isola.











© RIPRODUZIONE RISERVATA