Clementina Deriu, ex Alessandro Basciano/ “Siamo stati insieme cinque anni”

Clementina Deriu è l’ex compagna di Alessandro Basciano e la madre del figlio Niccolò. Dopo 5 anni d’amore i due si sono lasciati pur restando in ottimi rapporti come hanno confermato durante l’esperienza dell’imprenditore nella casa del Grande Fratello VIP. In diverse occasioni, infatti, la ex compagna si è presentata con il figlio per regalargli una bellissima sorpresa. Grandissima ppassionata di fitness, Clementina vive a Roma ed è estranea al mondo dello spettacolo. I due sono stati fidanzati 5 anni e nel 2016 sono diventati genitori del piccolo Niccolò che ha quasi sei anni. Dopo cinque anni d’amore però la coppia ha deciso di separarsi rimanendo in ottimi rapporti proprio per la serenità del figlio.

Durante l’avventura dell’ex al GF VIP, la Deriu ha più volte difeso Alessandro come quando sui social ha scritto: “nessuno è mai stato sminuito. Prima di arrivare alla fine di una storia c’è sempre un periodo di deterioramento, in cui molto spesso a causa di comportamenti sbagliati e reiterati nel tempo, il rispetto e la stima vengono a mancare e l’amore purtroppo può finire. Questo non deve mai giustificare l’arroganza, la mancanza di rispetto e la maleducazione. È troppo facile attribuire la causa delle proprie malsane azioni agli altri”.

Alessandro Basciano e Clementina Deriu: 5 anni d’amore

Alessandro Basciano e Clementina Deriu si sono amati e anche tanto. Dal loro amore è nato il piccolo Niccolò, la gioia più grande dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Proprio Basciano parlando della relazione con la sportiva ha dichiarato: “siamo stati insieme cinque anni, stavo molto giù quando ci siamo lasciati. Tutte le persone con le quali mi sono frequentato dopo, pur sapendo com’erano, mi hanno fatto rimanere male. Le piccole cose, quelle normali, non le fa più nessuno”.

Dopo la fine della relazione con Clementina, Alessandro ha avuto una love story con Erjona Sulejmani, ex moglie del calciatore Dzemaili.

