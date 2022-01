Clementino/ A Back to school per superare l’esame, la maestrina Irene: “E’ sciocco”

C’è anche il rapper Clementino tra i protagonisti di Back To School, il nuovo programma di Nicola Savino in onda questa sera, martedì 4 gennaio, su Italia 1. Il cantante partenopeo, assieme ad amici e colleghi del mondo della musica e dello spettacolo, torna sui banchi di scuola per affrontare un vero e proprio esame di quinta elementare. “Hanno preparato dato dei compiti da fare ai nostri amici che poi dovranno sostenere l’esame dovranno ridare l’esame di quinta elementare in un’aula magna ricostruita negli studi di Cologno Monzese”, ha preannunciato il conduttore, che non vede l’ora di iniziare questo nuovo programma e di mettere all’opera, tra gli altri, proprio Clementino, definito “simpatico ma un po’ sciocco” dalla maestrina Irene. Si profila dunque un salto indietro nel tempo per il cantante, che ha sempre ricordato con disagio e imbarazzo la fase della sua adolescenza.

Clementino e il suo passato nel triangolo della morte: “Volevo superare quel disagio”

“Il palco è la mia vita e volevo superare il disagio che si prova a vivere in un posto rischioso solo per l’aria che respiri. Io abito nel triangolo della morte, Nola è al centro tra la provincia di Caserta, Acerra e Secondigliano, e ho visto gente morire di cancro per chissà quali rifiuti speciali sono stati sepolti lì”, ha racontato il rapper a proposito non della scuola, ma del suo passato.

Con il trasferimento a Roma, poi, le cose non sono migliorate perché ha dovuto fare i conti con seri problemi di salute: “Quando sono andato a vivere da solo a Roma ho cominciato a provare le droghe. Le ho provate quasi tutte”, ha ammesso Clementino. “Ma poi ho toccato il fondo e me ne sono reso conto quando non mi sono presentato alla presentazione del mio album”, ha continuato. Un episodio su tutti gli è rimasto in mente: “C’erano tutti i giornalisti per la conferenza stampa e io ho fatto avvisare da un mio amico che non sarei andato. Il giorno dopo è arrivato il pentimento”.

