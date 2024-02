The Voice senior 2024, 2 puntata/ Concorrenti e diretta: nuove emozioni con le blind auditions

The Voice Senior 2024, anticipazioni e diretta seconda puntata

Dopo il grande successo ottenuto con la prima puntata, The Voice Senior 2024 torna in onda oggi, venerdì 23 febbraio, in prima serata, su Raiuno. Antonella Clerici, con la sua simpatia, ma anche emotività, è pronta ad accogliere sul palco i nuovi concorrenti che si esibiranno davanti ai giudici sperando di superare l’audizione con il solo potere della voce. Se sul palco ci sarà sempre Antonella Clerici, dietro le poltrone rosse della giuria ci saranno i quattro immancabili giudici pronti a versare una lacrima di fronte al racconto dei concorrenti, a realizzare i loro sogni, ma anche a strappare un sorriso a tutti.

Il compito di scegliere le voci più belle spetta a Clementino, Gigi D’Alessio, Arisa e Loredana Bertè. Nel corso delle Blind audition, i quattro giudici sono chiamati a formare le rispettiva squadre per realizzare il sogno di chi ha fatto musica per passione. Cosa accadrà, dunque, questa sera?

The Voice Senior 2024: le blind audition della seconda puntata

La seconda puntata di The Voice Senior 2024 è interamente dedicata alle Blind Audition ovvero alle audizioni al buio durante le quale i giudici ascoltano solo la voce dei concorrenti decidendo di girarsi per portarlo nella propria squadra quando sentono quell’elemento in più che li conquista. Anche questa sera, sul palco di The Voice Senior 2024, si presenteranno pensionati, operai, professionisti, ma anche artisti che non sono riusciti ad ottenere il successo e la popolarità.

Nel corso della puntata, Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Arisa, per formare la propria squadra, possono contare su due strumenti ovvero il “Blocco”, che impedisce ad un altro coach di scegliere il concorrente e il tasto “Seconda Chance” che permette al coach di risentire un concorrente che non lo convince particolarmente.

Come vedere in diretta streaming The Voice Senior 2024

Una serata ricca di musica ed emozioni, dunque, quella che Raiuno propone ai propri telespettatori con la seconda puntata di The Voice Senior 2024 che può essere visto in diretta televisiva, a partire dalle 21.30, dopo il quotidiano appuntamento con Affari Tuoi e in diretta streaming su Raiplay.

