Clementino e Nina Zilli “Senorita”, Battiti Live 2021/ “Una delle ‘hit killer’ di questa estate”

Clementino e Nina Zilli con “Senorita” si candidano tra i tormentoni radiofonici dell’estate

Insieme sembrano la strana coppia, anche se i due hanno tantissimi tratti in comune, ma Clementino e Nina Zilli, con la loro collaborazione, hanno portato una bella ventata di energia e freschezza con il brano “Senorita“. Pubblicato lo scorso Maggio ed è diventato subito un tormentone radiofonico e si piazza sicuramente tra i brani più ascoltati dell’estate. “Duettare con Nina è un desiderio che avevo da tempo. Lei sembra la mia versione femminile sia umanamente che musicalmente. Sono felice di “Senorita” e credo che possa essere una delle tracce “hit killer” di questa estate! Il reggae tropicale di questo brano è super coinvolgente” ha dichiarato il rapper napoletano all’uscita del brano. Anche Nina Zilli si è detta molto contenta di aver collaborato alla realizzazione di questa canzone, sottolineando le diversità che i due artisti possono avere, ma che allo stesso tempo sono più affini di quello che potrebbe sembrare. Insieme i due cantanti hanno stupito e stregato il palco di Battiti Live con il loro esuberante reggaeton.

Danti, fidanzato Nina Zilli/ Sui social: "siamo più carini o più ubriachi?"

Clementino e l’avventura a Euro 2020

Dopo essersi esibito sul palco di Rai 1 con i calciatori della nazionale, e documentando tutti i momenti dei campionati europei della nazionale di calcio, Clementino ha ritagliato il suo tempo per presenziare agli eventi e ai dj set. Sebbene in questo momento il rapper, nativo di Cimitile in provincia di Napoli, non ha vere e proprie date del suo tour, ma il suo calendario di impegni è in continuo aggiornamento.

Clementino/ Quella penitenza con Antonella Clerici a The Voice Senior che ha fatto storia...

Mentre sembra ben delineata la strada che porta al tour invernale con diverse date nel mese di dicembre. Per la bellissima cantante piacentina, invece, si profila un importante impegno al Locomotive Jazz Festival che si terrà dal 29 Luglio al 4 Agosto come ospite di punto. Poi sarà impegnata al Football Rock Live di Milano. Oltre a questi appuntamenti, e sicuramente altre apparizioni, per il momento l’artista non ha ancora dichiarato nulla su tour futuri.

Non perderti il video di “Senorita” di Clementino e Nina Zilli

LEGGI ANCHE:

Clementino/ Un tatuaggio per l'amico Insigne dopo Euro 2020: "10 otiraggir"

© RIPRODUZIONE RISERVATA