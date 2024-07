Alan Friedman nel cast di Ballando con le Stelle 2024?/ Spuntano i nomi dei 10 concorrenti

Alan Friedman è uno dei papabili nuovi concorrenti di Ballando con le Stelle 2024, lo storico programma condotto da Milly Carlucci su Rai1. Nel cast della nuova edizione ci sono già 10 nomi pronti a gareggiare, ma uno resta in forse: si tratta del celebre giornalista Alan Friedman, che da settembre potrebbe salire sul palco e dare prova delle sue doti artistiche davanti a tutta Italia. Anche se le trattative Rai sono ancora in corso, sembrerebbe proprio che l’iniziativa di partecipare a Ballando con le Stelle sia arrivata proprio da lui, che ormai in pensione vorrebbe approdare sul piccolo schermo in qualche reality o talent.

Già qualche tempo fa, infatti, aveva espresso il desiderio di approdare all’Isola dei Famosi, anche se poi ha dovuto rinunciare a questa possibilità per via di alcuni problemi di salute che non gli avrebbero permesso la permanenza alle Honduras. Intanto, gli spettatori di Ballando con le Stelle acclamano il suo nome a gran voce, data la personalità incredibile de giornalista di origini statunitensi esperto in politica ed economia. Autore di innumerevoli saggi e corrispondente del celebre Financial Times, Friedman ha anche un rapporto piuttosto stretto con l’Italia, Paese in cui ha lavorato per La7, Sky Tg24 e la Rai.

Alan Friedman a Ballando con le stelle, l’indiscrezione di Candela: “Siamo a un passo dall’accordo”

Conduttore e scrittore, Alan Friedman potrebbe essere il concorrente perfetto per il programma di Milly Carlucci, che quest’anno promette di fare scintille grazie alla scelta accuratissima degli ospiti. Dopo una breve illusione sulla partecipazione di Chiara Ferragni, spuntano i nomi dei primi concorrenti – quasi – sicuri per l’edizione autunnale: tra loro spicca quello di Nina Zilli, l’attore di Terra Amara Furkan Palali (che nella soap interpreta Fikret), Federica Pellegrini e Francesco Paolantoni. Non solo, nel nuovo cast ci saranno anche Luca Barbareschi, Marina Morgan, Erica Bonaccorti e il conduttore Massimiliano Ossini.

Ovviamente il cast non è ancora al completo, ma poche ore fa è spuntata anche l’ipotesi di Alan Friedman da un’indiscrezione di Dagospia. Giuseppe Candela ha infatti svelato che “Alan Friedman è a un passo dall’accordo con Ballando con le Stelle.”, ribadendo che si tratterebbe di un concorrente d’eccezione dati i suoi 68 anni e un curriculum invidiabile. Nel mirino di Milly Carlucci ci sono quindi tantissimi VIP che, a dire la verità, nessuno si aspettava. Riconfermati invece tutti i giudici: Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e la mitica Carolyn Smith.











