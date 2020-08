Clementino/ I CleMeme fanno impazzire i fan sui social

Fra meme e video, Clementino continua a far sorridere i fan con i suoi contenuti social. In uno degli ultimi post, il rapper ha approfittato di un’immagine iconica di Leonardo DiCaprio per sottolineare la sua bravura al microfono. “Quando Clementino ti gira una rima in freestyle che non puoi rigirare”, scrive. Ammiratori più che felici di vedere il ritorno dei suoi CleMeme e qualcuno ha persino deciso di rievocare la famosa battaglia fra l’artista e Giankarlo Ira, che per ora non è mai riuscito a sconfiggere il suo avversario. Clicca qui per guardare il post di Clementino e leggere i commenti. Oggi, lunedì 24 agosto 2020, Clementino sarà inoltre uno degli ospiti di Battiti Live. Al fianco di Gigi D’Alessio, ha rilanciato per questa estate la versione rivisitata della hit del cantautore napoletano, trasformandola in Como suena el corazon. Per inaugurare il lieto evento e in particolare l’uscita della videoclip, avvenuta alla fine dello scorso luglio, il rapper si è mostrato con l’amico napoletano a bordo di un acquascooter. Un bel giro a Positano, nella costa amalfitana, per promuovere questo nuovo lavoro a due.

Clementino, ecco cosa sta facendo in vacanza

Clementino ha scelto di approdare a Ischia per affrontare gli ultimi giorni di quest’estate carica di speranza. “Andiamo a mare, buon fine agosto“, sottolinea in una delle sue Stories su Instagram. Poi al fianco dell’amico Frank Cicchella, il rapper si lancia in alcune battute senza confini. “Che cos’è che può incoronare una bella estate. Incoronare, Coronavirus. Va beh me ne vado“, gli chiede, prima di mostrare il vino con le percoche e le tante pietanze che hanno scelto per imbandire la loro tavola. Prima della fine del lockdown, Clementino ha dedicato invece le sue giornate alla scrittura e alla creazione di nuovi brani. “La tournée europea dell’estate scorsa è stata magica“, ha detto di recente ad Exclusive Magazine, “portare il Tarantelle Tour in posti come Londra, Barcellona, Amsterdam, Dublino, Parigi o Lisbona non ha prezzo“. Come sottolinea, uno dei punti di forza del rapper sono i live e sembra proprio che gli ammiratori gradiscano gli eventi, data la forte affluenza ai suoi concerti. Nonostante la famosa battaglia con Luchè, che ha spaccato in due il pubblico italiano. “Una delle colonne portanti del rap napoletano”, ha dichiarato, “mi piace come lavora e lo rispetto. Il dissing fa parte del rap game, quindi la motivazione è prettamente hip hop. Per me la questione si è chiusa definitivamente quando ci siamo visti a New York e abbiamo chiarito. Al massimo il giorno che vorrà sfidarmi in freestyle mi troverà pronto, ma mi dispiacerebbe per lui”.

Video, la canzone con Gigi D’Alessio

Foto, uno dei tanti Meme su Clementino

Visualizza questo post su Instagram #Clememe Un post condiviso da CLEMENTINO (@clementinoiena) in data: 14 Ago 2020 alle ore 3:57 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA