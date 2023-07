Clementino: “I miei grandi amori? Famiglia e musica”/ “TV? Ne ho vissute tante, ho capito di dovermi dosare”

Clementino si racconta a Estate in diretta: i “grandi amori” e gli esordi nella musica

Amore, famiglia, musica: sono alcune delle tematiche che affronta Clementino nel corso della sua intervista a Estate in diretta. Nella puntata del 14 luglio 2023 il celebre rapper campano si racconta a Nunzia De Girolamo, partendo con l’ammettere che i grandi amori della sua vita sono “la musica e la famiglia.”

Clementino/ Vita privata e sentimentale turbolenta: “Il più grande nemico di me stesso sono io"

Clementino rivela di aver mosso i primi passi nella musica sin da piccolissimo, e alcuni video mandati in onda lo dimostrano. Poi la visione di un film e una colonna sonora rap cambiano la sua vita, facendogli comprendere che è quello il mondo di cui vuole far parte. A sostenerlo da sempre suo padre e sua madre: “La mia famiglia mi ha sempre dato tanto spazio, però all’inizio non capivano bene cosa fosse questo freestyle. Avevano capito fossi bravo perché vincevo delle gare, però non capivano di cosa.” ha rivelato il rapper.

Clementino/ Vita privata avvolta nel mistero dopo la rottura con Martina Difonte

Clementino e la TV: “Ho capito di dover misurare, dosarmi”

“Da bambino volevo essere Fiorello, Eminem, Adriano Celentano, Benigni, tanti personaggi, poi alla fine ho scoperto che sono Clementino.” ha poi aggiunto, spiegando di essere tuttavia un rapper ‘differente’: “Io sono molto sensibile su alcune cose, volevo fare il rapper duro ma non ci riesco. Quando sento canzoni che parlano della mamma ad esempio, non riesco a trattenermi.”

Tante le esperienze fatte nella musica e in TV, che hanno insegnato a Clementino come meglio muoversi in questo mondo: “Ne ho vissute di tutti i tipo, – ha ammesso su Rai 1 – col tempo capisci che ci sono delle cose che devi misurare, non puoi farti vedere ogni giorno in TV in trasmissioni diverse o essere in ogni album di ogni cantante. Devi dosarti, farti anche desiderare, sono le regole del mercato.”

Martina Difonte, ex fidanzata Clementino: perché è finita?/ "Sono di nuovo single"

© RIPRODUZIONE RISERVATA