Clementino/ “Loredana Bertè? Grande rocker italiana e questa sera..”

Quella di Rai1 questa sera è un grande omaggio a Loredana Bertè e al suo fianco sul palco ci sarà anche Clementino. La Iena tornerà a cantare dopo la sua esperienza come giudice di The Voice Senior proprio su Rai1, il programma che non solo li ha visti fianco a fianco come giudice ma anche in una serie di medley che questa sera i due potrebbero riproporre. La scalata di Clementino al successo è iniziata ormai venti anni fa quando, dopo una serie di competizioni freestyle, riesce a firmare un contratto grazie al quale lancia il suo primo disco, Napolimanicomio. Il vero colpo di coda è arrivato nel 2013 quando arriva la firma su un contratto con la Universal e la pubblicazione di Mea Culpa e a quel punto il grande pubblico ha avuto modo di conoscerlo. Ciliegina sulla torta è stata la sua partecipazione a Pechino Express su Rai2 insieme al fratello e cantante Paolo Maccaro. Da allora è passato ormai molto tempo e Clementino ha avuto modo di essere protagonista al Festival di Sanremo per ben due volte a distanza di un paio di anni.

Clementino: “Loredana Bertè? Grande rocker italiana”

Questa sera Clementino porterà tutta la sua esperienza e la sua verve sul palco di A grande richiesta proprio per rendere omaggio all’amica Loredana Bertè ma non sappiamo ancora bene quale sia il brano scelto per farlo. Lui stesso ha postato sui social un video in cui racconta del loro primo incontro, avvenuto durante un programma in prima serata di Fiorella Mannoia. I due si sono ritrovati poi insieme a The Voice Senior e lui la ritiene una grande “rockstar italiana”. La sua canzone preferita? E la luna bussò, quella che segna la prima svolta reggae in Italia. Sarà questo il brano che canteranno?



