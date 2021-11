Cleo Smith, arrestato Terry Kelly per il rapimento/ Appassionato di bambole e giochi

Dopo diciotto giorni è stato fortunatamente ritrovata sana e salva la piccola Cleo Smith, la bimba di 4 anni che era scomparsa da un camping in Australia nella notte del 16 ottobre. Come riferito dai colleghi di Fanpage, la bimba è stata rinvenuta in una piccola casa di legno di proprietà di tale Terry Kelly, 36enne che è stato poi arrestato. Cleo Smith si trovava in una stanza, chiusa a chiave, seduta su un lettino e circondata da una decina di giocattoli. Un vero e proprio incubo quello vissuto dai genitori della bambina, vicenda che ha lasciato col fiato sospeso l’intera nazione dei canguri, che temeva di rivivere quanto accaduto a Maddie McCann, sparita il 3 maggio del 2007 mentre si trovava in vacanza in Portogallo con la famiglia, e mai più ritrovata.

L’abitazione in cui la piccola era rinchiusa si trovava a poca distanza dalla casa della stessa famiglia Smith, e Terry Kelly, il soprannome dell’uomo arrestato, è sempre stato un tipo molto solitario. Stando ai vicini di casa viveva da solo con il suo cane nella vecchia casa della nonna, che lo aveva anche cresciuto. Testimoni raccontano di aver visto l’uomo per giorni entrare e uscire da negozi di giocattoli e dolciumi per fare delle scorte, cose che poi lo stesso portava alla piccola Cleo, trovata appunto nella sua abitazione fatiscente di Tonkin Crescent.

CLEO SMITH, ARRESTATO TERRY KELLY: HA TENTATO DI FARSI MALE IN CARCERE

“Sembrava un tipo tranquillissimo – ha spiegato Rennee Turner che ha conosciuto Terry Kelly poche settimane fa in occasione di un corso di formazione -. Forse è un po’ un strano, ma non pensavo potesse fare una cosa del genere. L’ho incontrato qualche giorno fa in un negozio e in effetti mi fissava senza dire nulla, ma lo ha sempre fatto e non ci ho pensato più di tanto”.

Dopo essere stato arrestato, il rapitore avrebbe collaboratore con le forze dell’ordine, ma una volta rinchiuso in carcere lo stesso si sarebbe picchiato la testa contro la porta e le sbarre della finestra della cella. L’uomo è stato in seguito sottoposto a perizia psichiatrica, e stando alle prime indiscrezioni emerse sarebbe mentalmente instabile. Terry Kelly ha diversi profili social, era già noto alle forze dell’ordine, ed è sempre stato appassionato di bambole e giocattoli.

