Clio MakeUp, il cui vero nome è Clio Zammatteo, sarà ospite sabato 16 Novembre 2024 a Verissimo e la donna racconterà il suo percorso lavorativo e la sua vita privata, in particolare il rapporto con l’oramai ex marito Claudio Midolo, figura chiave sia nel lavoro che nella vita della donna. Ma andiamo a vedere chi è l’uomo e cosa ha fatto nel corso della sua vita.

Claudio Midolo è l’ex marito di Clio Zammatteo, i due si sono conosciuti nel periodo in cui lavorava allo Ied dove entrambi lavoravano, lei nel makeup e lui nella tecnologia. Claudio è stato molto importante per Clio, è stato colui che l’ha incoraggiata a credere nel suo progetto e i due – con la fusione delle proprie capacità tecniche – sono riuscito a creare il brand Clio MakeUp.

Oltre all’amore lui viene considerato come un personaggio chiave per la nascita del suo personaggio e lei più volte lo ha ringraziato ufficialmente. La coppia hanno due figlie, Grace Cloe e Joy Claire, nate rispettivamente 7 e 4 anni fa. Claudio è nato a Saronno nel 1981, si è diplomato allo Ied di Milano ed ad un certo punto è partito per l’America per coltivare la sua passione per i videogames; in quell’occasione Clio parti’ con lui ed i due erano inseparabiili.

Clio Make Up e Claudio Midolo, l’annuncio del divorzio e i rumors sulla famiglia

La carriera di Clio e Claudio è proseguita in maniera congiunta e i due sono molto legati. Dopo rumors e varie voci notate in primis dai fan della coppia i due – con un comunicato congiunto – hanno annunciato la separazione: “Nello spirito di condivisione che da sempre ha caratterizzato il nostro stare insieme, con il cuore pesante annunciamo la nostra separazione”.

Nonostante il divorzio i due continueranno a lavorare insieme e ovviamente ad avere rapporti solidali, per loro e soprattutto per le proprie figlie. I follower hanno notato indizi come l’assenza della fede in alcuni scatti social e una Clio MakeUp che apparsa piuttosto provata e con qualche chilo in meno rispetto al suo solito.

Qualche tempo dopo il divorzio Claudio è volato insieme alle figlie e la tata Divine per una vacanza nelle Filippine e questa partenza ha fatto storcere il naso a qualche follower, con addirittura qualcuno che ha parlato di una possibile relazione tra i due. Ovviamente tutto smentito e la donna è semplicemente una persona a cui tutta la famiglia è particolarmente legata. La separazione è stata particolarmente pesante per i due ma i due hanno lavorato duramente per mantenere buoni rapporti.