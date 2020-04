Clio MakeUp mamma bis/ È nata Joy: la foto dopo il parto con la mascherina

Pubblicità

Secondo fiocco rosa per Clio Zammatteo, meglio nota come Clio MakeUp. La famosissima makeup artist è diventata mamma proprio oggi, come da lei annunciato con un dolce post su Instagram. È nata Joy, sorellina di Grace, che oggi ha due anni. Proprio poche ore fa, Clio ha infatti lasciato un ultimo messaggio ai follower direttamente dal letto d’ospedale, svelando di aver appena fatto l’epidurale e di attendere a breve il parto. “ok, siamo a 8 centimetri, il dottore dice che nel giro di un’ora forse dovrei partorire e… speriamo! – ha dichiarato, per poi concludere – Ho appena fatto l’epidurale, non ce la facevo più… speriamo bene, manca poco!” Poi, poche ore dopo, l’annuncio con tanto di foto della nuova arrivata e della mamma con la mascherina. “È nata Joy” è stata la breve frase ma piena di gioia scritta dalla Zammatteo.

Pubblicità

Clio MakeUp è diventata mamma della piccola Joy: le ansie delle ultime settimane

Nelle ultime settimane, Clio MakeUp è finita al centro del gossip per alcune dichiarazioni. L’influencer ha infatti deciso di lasciare New York, dove vive con suo marito Claudio e sua figlia Grace, impaurita dalla situazione di caos creatasi dopo lo scoppio della pandemia di Coronavirus. Si è perciò trasferita della sua amica Makeupdelight, e proprio da lì ha raccontato le grandi difficoltà organizzative che stava affrontando per riuscire a farsi ricoverare e a partorire in sicurezza. Clio ha infatti dovuto lasciare anche il medico che l’ha avuta in cura nel corso della gravidanza, ricominciando dunque da zero. Ora che Joy è finalmente tra le sue braccia, la Zammatteo tira un sospiro di sollievo e si gode questa grande felicità.

Visualizza questo post su Instagram È nata Joy ❤️ Un post condiviso da Clio (@cliomakeup_official) in data: 22 Apr 2020 alle ore 10:33 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA