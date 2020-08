Clizia Fornasier/ “Attilio Fontana mi ha accettata per come sono”

Clizia Fornasier è tra gli ospiti della nuova puntata di “C’è tempo per“, lo spin-off di Unomattina Estate condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi su Raiuno. La cantante e attrice sarà ospite in studio con il compagno Attilio Fontana per raccontare come hanno trascorso e vissuto questi mesi di quarantena, ma anche dei progetti per il futuro. Recentemente la coppia, infatti, ha dichiarato di essere più felice e innamorata che mai e di essere pronti anche al grande passo del matrimonio. “Tutti io giorni ci rinnamoriamo l’uno dell’altra” – ha sottolineato la bellissima attrice che precisa – “con lui è stata la prima volta nella mia vita che non mi sono sentita giudicata, mi ha accettato per quello che sono, non mi ha mai chiesto di cambiare e quindi sono davvero me stessa al 100%”. Un amore importante quello tra la Fornasier e Fontana che condividono anche la passione per la recitazione e la scrittura che li ha spinti durante la quarantena anche a buttare giù diverse idee. Intervistata da Vanity Fair, la Fornasier ha raccontato come è nata la canzone “Bellissima” nata proprio durante i due mesi di lockdown richiesti dal governo per limitare il contagio da Coronavirus.

Clizia Fornasier e Attilio Fontana: “Il nostro amore è forte”

“A un certo punto Attilio mi chiama sul divano e dice di volermi farmi vedere una cosa: appena sento la nostra canzone, che mi muove delle corde particolari, scoppio a piangere” ha raccontato Clizia Fornasier che parlando proprio del lockdown vissuto ha precisato: “è un momento in cui ci sentiamo più nudi e tornare indietro ai momenti che hai vissuto è sempre un’emozione particolare. Più cresciamo e più andiamo veloci: il lockdown ci ha messo davanti agli schermi delle nostre vite, e non è stato un male”. Una cosa è certa: durante la quarantena Clizia e Attilio si sono ritrovati uniti con i loro due figli Blu e Mercurio più innamorati che mai. “Il nostro amore è forte e la quarantena lo ha confermato. Certo, ogni tanto ci si scorna un po’ ma, d’altronde, nell’oroscopo cinese siamo due tigri” ha detto la Fornasier che su questo lungo periodo di stop ha detto: “spero che questo momento stia creando delle memorie che in futuro torneremo a visitare come se fossero delle guide. Abbiamo imparato a stare con noi stessi, a correggere come siamo dentro. Mi auguro che la natura si sia ripulita e che ci insegni ad apprezzare di più la bellezza delle cose”.



