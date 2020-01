Clizia Fornasier/ Blu e Mercuzio: i nomi dei suoi figli derivano da… (Vieni da Me)

Clizia Fornasier è ospite questo pomeriggio a “Vieni da Me”, la trasmissione di Rai Uno condotta da Caterina Balivo. L’attrice, che ricordiamo in alcune fiction di successo come “Un Medico in Famiglia” e “L’Ispettore Coliandro”, è legata sentimentalmente ad Attilio Fontana, conosciuto in occasione della reciproca partecipazione a “Tale e Quale Show”, che l’ha resa madre di due splendidi bambini. Curiosa la scelta dei nomi attribuiti da Clizia Fornasier e dal suo compagno ai suoi eredi: il primogenito si chiama Blu, il secondo Mercuzio. Come spiegato in un’intervista al settimanale “Gente”, il primo nome è connesso strettamente alla sintesi “di un mare di emozioni figlie del lungo rapporto epistolare fatto di messaggini che io e Attilio ci siamo scambiati prima di fidanzarsi. Nel nome Blu c’è la profondità dell’universo ed è il colore del mantello della Vergine Maria”. Mercuzio, invece, è legato alla passione dei due genitori nei confronti del teatro, con particolare riferimento a “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare. “Siamo entrambi abbastanza folli. Mercuzio è un nome che contiene un po’ di tormento e ci piaceva soprattutto il monologo del personaggio in Romeo e Giulietta. Un monologo che esprime appieno la libertà dell’artista. Abbiamo provato a cercare altri nomi nel libro dei nomi, ma alla fine ha vinto Mercuzio, il nostro principe”, ha raccontato a “Verissimo” Attilio Fontana.

