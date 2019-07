Clizia Incorvaia archivia Francesco Sarcina/ “Non perdo tempo con ciò che mi ferisce”

Clizia Incorvaia, ex di Francesco Sarcina, dopo aver rivelato la sua verità in merito alle accuse che il leader de Le Vibrazioni le aveva rivolto rispetto ad un presunto tradimento con il suo (ormai ex) migliore amico, Riccardo Scamarcio, ha deciso di voltare decisamente pagina. L’influencer ha preso in prestito una celebre frase della grande attrice Meryl Streep per rendere noto, tramite una storia Instagram, il suo attuale stato d’animo: “Non ho pazienza per alcune cose, non perché sia diventata arrogante, semplicemente perché sono arrivata a un punto della mia vita, in cui non mi piace più perdere tempo con ciò che mi dispiace o ferisce”, esordisce la diva statunitense. “Non ho pazienza per il cinismo, critiche eccessive e richieste di qualsiasi natura. Ho perso la voglia di compiacere chi non mi aggrada, di amare chi non mi ama e di sorridere a chi non mi sorride. Non dedico più un minuto a chi mente o vuole manipolare”, prosegue, ed ogni parola sembra essere scritta proprio da Clizia in riferimento a questo particolare momento della sua vita privata. Il messaggio prosegue: “Ho deciso di non convivere più con la presunzione, l’ipocrisia, la disonestà e le lodi a buon mercato. Non tollero l’erudizione selettiva e l’arroganza accademica. Non mi adeguo più al provincialismo e ai pettegolezzi. Non sopporto conflitti e confronti. Credo in un mondo di opposti. Per questo evito le persone rigide e inflessibili. Nell’amicizia non mi piace la mancanza di lealtà e il tradimento. Non mi accompagno con chi non sappia incoraggiare o elogiare. I sensazionalismi mi annoiano e ho difficoltà ad accettare coloro a cui non piacciono gli animali. Soprattutto, non ho nessuna pazienza per chi non merita la mia pazienza”. Con una citazione senza dubbio nota, la Incorvaia sembra aver voluto riassumere tutto ciò che in questo momento le passa per la testa.

CLIZIA INCORVAIA VOLTA PAGINA DOPO FRANCESCO SARCINA

Il polverone attorno al presunto tradimento a scapito di Francesco Sarcina da parte della moglie Clizia Incorvaia sembra ormai essersi attenuato e nelle ultime ore l’influencer ha preso spunto da frasi celebri tratte da libri e non solo per riflettere sul grande clamore che la loro storia (e con essa la fine) ha avuto nell’ambito del gossip nostrano. Nel suo ultimo post Clizia appare trionfante come solo una donna libera sa fare. E per esprimere il suo stato d’animo questa volta ha preso in prestito le parole tratte dal libro di Barbara Pozzo, La vita che sei. “Stanca di aspettare che arrivasse un principe a salvarla, la principessa raccolse tutto il suo coraggio, impugnò la spada e andò dritta verso il drago per ucciderlo”, si legge nelle prime righe. Certamente non manca del rancore ma anche la voglia di rimettersi in piedi e reagire. A differenza degli scatti precedenti, in questo caso Clizia ha preferito non dare ai suoi follower la possibilità di commentare.

