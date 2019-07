Clizia Incorvaia alla figlia Nina “ti proteggerò”/ Amore dopo l’accusa di tradimento

Clizia Incorvaia e la figlia Nina: l’influencer ha pubblicato su Instagram una foto insieme alla piccola nei giorni della bufera legata al presunto tradimento al compagno Francesco Sarcina con l’amico, nonché testimone di nozze, Riccardo Scamarcio. La bionda ha postato sul social network un’immagine che la ritrae insieme alla figlia, con la didascalia che cita il brano La Cura di Franco Battiato: un messaggio d’amore per Nina, con l’influencer pronta a proteggerla da turbamenti, ingiustizie, inganni e fallimenti. Un post molto intimo per la modella 33enne, accusata dall’ormai ex Francesco Sarcina di averlo tradito con l’attore Riccardo Scamarcio. Una accusa rispedita al mittente dalla diretta interessata, pronta a dire la sua verità nei prossimi giorni…

CLIZIA INCORVAIA, LA FOTO CON LA FIGLIA NEI GIORNI DELLA BUFERA

Francesco Sarcina è stato decisamente netto nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, rivelando tutto a cuore aperto senza remore, anche per la decisione della Incorvaia di sbandierare sui social network la fine del loro amore. Accuse, quelle del leader de Le Vibrazioni, respinte dall’influencer, anche se c’è un giallo social da chiarire: la bionda avrebbe pubblicato ieri su Instagram Stories in cui smentiva il tradimento. Il testo del post sarebbe stato modificato poco dopo, con i riferimenti al tradimento scomparsi di punto in bianco. «Ragazzi cari mi spiace litighiate sui miei social per cose che non sapete. Io non ho tradito il padre di mia figlia mai. Sempre amato e rispettato», questo il testo prima pubblicato e poi sparito, mentre è rimasta la parte dedicata alla piccola Nina: «Proteggo mia figlia Nina. Cosa che i genitori dovrebbero fare, prima di pensare al proprio ego».





