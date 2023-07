Clizia Incorvaia: che succede con Paolo Ciavarro, dopo il GFvip? / La vacanza con il figlio Gabriele e…

Grande Fratello vip 4, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono inseparabili dopo il reality: la vacanza é all’insegna dell’amore

Che succede tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, una tra le coppie televisive nate al Grande Fratello vip? Mentre si attende il ritorno sulle reti Mediaset del gioco del Grande Fratello alla sua edizione Grande Fratello vip 8, alla curiosità generale di chi nel web si chiede cosa ne sia stato della coppia nata al Grande Fratello vip 4 giungono, intanto, risposte da parte dei diretti interessati. Così come fa sapere in esclusiva, tra le pagine nel nuovo numero presentato in un post su Instagram, Novella 2000, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia proseguono a gonfie vele la loro lovestory nata tra le mura del Grande Fratello vip 4.

“Vacanze d’amore per Clizia Incorvaia,

Paolo Ciavarro e il piccolo Gabriele- fa sapere in esclusiva il magazine diretto da Roberto Alessi-. La famiglia Ciavarro-Incorvaia sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Sicilia, terra d’origine dell’influencer”. Insomma, a quanto pare l’estate 2023, per la coppia di ex Grande Fratello vip 4, é all’insegna dell’amore insieme al figlio nato di recente, Gabriele Ciavarro.

Con gli ex gieffini, c’é anche Nina…

Ma non é tutto. Perché l’amore tra gli ex gieffini é quello in formato famiglia allargata, dal momento che come si evince dai curiosi post estivi gli ex Grande Fratello vip 4 si godono la vacanza made in Sicilia anche in presenza di Nina. La bambina che Clizia Incorvaia aveva in passato dalla lovestory con il suo ormai ex, Francesco Sarcina, leader storico del gruppo musicale Le vibrazioni.

E via Instagram, la stessa influencer siciliana mostra al popolo del web dei curiosi scatti social che immortalano la sua estate all’insegna dell’amore. “Fratello e sorella amichevolmente matchy matchy” rilascia per iscritto la fashionista Clizia a corredo di uno degli ultimi post condivisi sul re dei social, che immortalano i due bambini della fashion blogger mentre indossano un look dallo stesso stile.

