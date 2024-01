Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sposano: la romantica proposta di nozze/ Il sogno si è avverato

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sposano: “Il sogno si è avverato”

Dopo anni di annunci il grande passo sembra essere alle porte: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro convoleranno a nozze. Ad annunciarlo è stata la stessa influencer sui social dove ha pubblicato la romantica proposta di nozze del suo compagno e padre del figlio Gabriele. In occasione del giorno di San Silvestro, l’ ultima notte dell’anno, Paolo Ciavarro ha organizzato una bellissima sorpresa fin nel minimo dettaglio a cui ha reso partecipe anche il piccolo Gabriele che ha consegnato di persona la scatolina con l’anello a mamma Clizia.

PAOLO CIAVARRO, FIGLIO ELEONORA GIORGI/ "Tumore mamma? Ho pianto tanto, ora siamo più uniti"

Raggiante di gioia Clizia Incorvaia nel dettaglio ha annunciato con un post su Instagram: “Cuore a mille… tu nel tuo stile inconfondibile che fai? Mentre mi preparo mi dici : “sei bellissima , ma manca qualcosa !”e io dico: “cosa amore ? “così arriva Gabri con in mano una scatola e li trovo 💍… Ti amo mio principe così #unconventional! Buon 2024 a tutti, il sogno si è avverato e così vi auguro che ogni vostro sogno si esaudisca !!!” Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, quindi, sono pronti a sposarsi nel 2024.

Clizia Incorvaia, toccante messaggio per Eleonora Giorgi dopo l'annuncio della malattia/ "Supererai tutto"

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro e le nozze nel 2024: la romantica proposta di nozze

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono conosciuti e innamorati all’interno della Casa del Grande Fratello 2020. Sembrava un flirt passeggero e invece l’influencer ex moglie di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni ed il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro con il tempo sono diventati una coppia sempre più solida e affiatata. Il loro amore è stato coronato dall’arrivo di un figlio, Gabriele, due anni fa che si unisce alla primogenita di Clizia Nina e presto convoleranno a nozze realizzando il sogno dell’influencer. La coppia nei mesi scorsi spesso ha confidato che il matrimonio per loro era una priorità ed adesso c’è stata la romantica proposta. Non resta che attendere per scoprire la data.

Clizia Incorvaia, toccante messaggio per Eleonora Giorgi dopo l'annuncio della malattia/ "Supererai tutto"

Nel frattempo, Clizia Incorvaia in una recente intervista ha rivelato come se lo immagina il matrimonio dei sogni con Paolo Ciavarro. Se lo immagina nella campagna Toscana immersa nel verde, con un abito bianco stile boho chic e una coroncina di fiori freschi tra i capelli. Insomma nozze semplici circondati però da tutti gli affetti più cari soprattutto dall’amata nonna che vive in Sicilia.













© RIPRODUZIONE RISERVATA