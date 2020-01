Clizia Incorvaia gela Ivan Gonzalez/ “Bel ragazzo, ma non è il mio tipo” (GF Vip 4)

Clizia Incorvaia, è una delle donne della casa del Grande Fratello Vip 2020 per la quale gli uomini single sembrano provare interesse. Tra questi c’è sicuramente Ivan Gonzalez con cui l’ex moglie di Francesco Sarcina ha dato vita anche a discorsi intimi e profondi. Tuttavia, durante una conversazione notturna con le sue coinquiline, Clizia svela di non considerare Ivan il suo tipo ideale. “Mi sa che avete sbagliato tutto. E’ un ragazzo molto carino, dolce, sensibile, simpatico però c’è troppa tartaruga…”, dice Clizia mentre chiacchiera con Rita Rusic e Paola Di Benedetto. “Il mio ex, prima del mio ex marito, era alto due metri, biondo, occhi azzurri, un piccolo lord. Era diametralmente opposto da quello che avete visto voi. Quindi, in realtà, non seguo mai un prototipo. Sempre uomini molto diversi. Dipende quello che mi ispira l’anima, quello che mi cattura”, aggiunge Clizia mentre Paola ribadisce di aver pensato che tra i due potesse nascere qualcosa.

CLIZIA INCORVAIA ALLONTANA IVAN GONZALEZ: NESSUNA STORIA NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Clizia Incorvaia, pur trovando carino, gentile e disponibile Ivan Gonzalez, non ha alcuna intenzione di tuffarsi tra le sue braccia. Per lo spagnolo che, per il momento, non sa ancora quale sia il vero pensiero di Clizia, sarà una doccia fredda. Parlando con Barbara Alberti, infatti, si era sbilanciato ammettendo di provare un interesse nei confronti dell’ex moglie di Sarcina. “ Mi piace di più Clizia perché la vedo più il mio prototipo. Ha questa parte divertente, è solare e allegra, mi trasmette tanto quando parla “, aveva raccontato alla scrittrice. Le parole di Clizia hanno scatenato l’entusiasmo di chi sogna una storia d’amore tra lei e Paolo Ciavarro. Ad oggi, però, non sembrano esserci le premesse per veder nascere un amore all’interno della casa. La preoccupazione della Incorvaia è dare serenità alla figlia Nina: motivo per il quale sta vivendo l’esperienza nella casa concentrandosi su se stessa.

