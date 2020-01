Clizia Incorvaia/ Innamorata di Ivan Gonzalez o Paolo Ciavarro?

Clizia Incorvaia ha un nuovo amore? Sembrerebbe che all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4 sia in corso una simpatia tra l’ex moglie di Francesca Sarcina e due dei concorrenti. Proprio così Clizia è divisa tra due fuochi: da un lato Paolo Ciavarro, il figlio di Eleonora Giorgi, e dal’altro Ivan Gonzalez. Nel cuore della notte è proprio Clizia a confidarsi a Rita Rusic a cui racconta di provare un interesse verso Paolo Ciavarro, ma poco dopo precisa: ” è un interesse così…”. Anche Michele Cucuzza ha percepito la cosa e più volte ha spinto il figlio di Eleonora Giorgi verso la influencer, ma c’è un piccolo problema. La Incorvaia, infatti, sembrerebbe interessata anche ad un altro concorrente: si tratta di Ivan Gonzalez, l’ex tronista di Uomini e Donne che a Barbara Alberti ha confessato il suo interesse per Clizia. Chi la spunterà tra i due?

Clizia Incorvaia divisa tra Paolo Ciavarro e Ivan Gonzalez?

Clizia Incorvaia si sta avvicinando sempre di più a Ivan Gonzalez, grazie alla presenza di entrambi al Grande Fratello Vip 4. Il modello spagnolo ha già rivelato agli amici di avere un particolare interesse nei confronti della biondina, che a quanto pare ricambia su tutta la linea. “Mi piace di più Clizia, la vedo più il mio prototipo, ha una parte divertente e solare, mi trasmette tanto”, ha confessato Ivan a Barbara Alberti. All’arrivo della Incorvaia, Ivan si è subito interessato se il party dato in occasione del suo compleanno fosse stato di suo gradimento. Di fronte alla risposta affermativa di Clizia, ne ha approfittato per scherzare sul fatto che il merito sia solo suo. “Voglio il mio regalo. Tu mi avevi detto che avevi un regalo per me. A me non piacciono le donne che dicono bugie”, ha precisato. “Il mio regalo è la mia presenza nella tua vita”, ha detto Clizia, sorridente come non mai. Ci sono tutti i presupposti perchè presto il rapporto fra i due diventi bollente? Non sarebbe una novità per Ivan, sempre a caccia di quell’amore che a quanto pare non ha mai trovato.

Clizia Incorvaia, ex moglie di Sarcina al Grande Fratello Vip

Fine di un amore annunciato: Clizia Incorvaia ha deciso di dire la verità ad Antonio Zequila in merito all’ultima tornata di nomination del Grande Fratello Vip 4. “Tanto tu non ne prendevi di nomination, tutti i ragazzi ti adorano. Mi dispiace sinceramente. Tu avresti preso una forse, anche due”, ha detto la ragazza per informarlo delle sue motivazioni. Sapeva già che Mister Underware sarebbe riuscito a sopravvivere anche di fronte a questo ostacolo, anche se il diretto interessato ha qualche dubbio in merito. Visto il feeling che si è instaurato fra i due, Antonio sembra esserci rimasto più che male. Le motivazioni di Clizia forse non lo hanno soddisfatto appieno, anche se ha affrontato il discorso senza litigi o rimproveri. “È finito un amore”, si è limitato a dire scherzando, poggiando la sua guancia contro quella della ragazza. Con la battuta sempre pronta, la concorrente gli ha risposto nell’immediato: “Quanti amori hai promesso Zequila, in tutti questi giorni?”. Clicca qui per guardare il video di Clizia Incorvaia e Antonio Zequila. C’è da chiedersi se nei prossimi giorni, Clizia non riceverà invece una visita di Francesco Sarcina o addirittura di Riccardo Scamarcio. I suoi ricordi riguardo al matrimonio non sono di certo finiti e mentre aumenta sempre di più la sensazione di essere stata presa in giro dall’ex marito, ci chiediamo come il cantante deciderà di reagire di fronte alle sue dichiarazioni.



