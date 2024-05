Clizia Incorvaia: “Il mio ex marito Francesco Sarcina? Resta l’amore per nostra figlia Nina”/ “Al GF Vip…”

L’ultima ospite della puntata odierna de La Volta Buona è stata Clizia Incorvaia, prossima a coronare il sogno del matrimonio con il compagno Paolo Ciavarro. L’influencer si è commossa in più circostanze, soprattutto quando si è trattato di raccontare la bellezza del suo rapporto con alcune figure cruciali della sua vita dal punto di vista affettivo. La chiacchierata con Caterina Balivo è appunto partita dalla sua prima figlia, Nina, nata dal matrimonio con l’ex marito Francesco Sarcina.

Clizia Incorvaia ha iniziato il discorso con una considerazione generica su come, al di là dei tumulti del passato, il sentimento abbia fatto spazio unicamente a valori positivi. “Adesso la nuova vita ha spazzato via tutto: la rabbia, la disillusione, il rancore. E’ rimasto il grande amore tra noi che mia figlia Nina. Adesso ha 8 anni, ha cambiato città perché è qui con me a Roma. Come si trova? E’ un vero e proprio fuoco, dinamite pura, una bambina piena di gioia, pazzesca”.

Proseguendo nell’intervista rilasciata a La Volta Buona, Clizia Incorvaia ha poi spiegato i motivi che la spinsero, nel 2019, a partecipare al Grande Fratello Vip. “L’ho fatto perché segnasse una mia nuova vita, proprio dopo l’estate in cui c’era stato il clamore mediatico e i giornalisti avevano detto qualsiasi cosa. Io non ho paura del giudizio e quindi volevo mostrarmi per quello che sono, mai avrei pensato di incontrare Paolo Ciavarro: quando avevo visto altre coppie pensavo fosse tutto un po’ finto, cose fatte dagli autori, invece…”. A proposito dell’incontro col futuro marito al Grande Fratello Vip l’influencer ha aggiunto un simpatico aneddoto: “Pensa che volevo presentarlo a mia sorella Nicole perché lo trovavo proprio carino, poi chiaramente ho visto anche altro: è profondo, maturo, un vero gentleman”.

Altrettanto toccante è stato il fatidico momento della proposta di matrimonio del compagno Paolo Ciavarro: “La ‘volta buona’ è stata il 31 dicembre e mi stavo preparando per il cenone, io chiesi come stavo e lui mi disse che mancava qualcosa. A quel punto nostro figlio Gabriele mi da la scatolina e vedo l’anello, lì si inginocchia e mi fa la proposta di matrimonio: è stato bellissimo”. Clizia Incorvaia ha poi parlato con dolcezza del rapporto con sua nonna Maria: “Lei sarà in pole position al mio matrimonio, mi ha cresciuta: aveva 40 anni quando sono nata. Le regole me le dava mia madre, era molto severa anche se era ancora giovane, ci teneva molto allo studio su cui era molto ferrea. Io cerco di non essere così con Nina, mia madre pretendeva che io fossi sempre la prima della classe e questa sorta di sindrome mi ha un po’ rincorso per tutta la vita. Però è stata fantastica non do nessuna colpa a mia madre, devo tutto a lei”.











