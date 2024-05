Paolo Ciavarro, chi è il fidanzato di Clizia Incorvaia/ La nascita del figlio Gabriele e l’atteso matrimonio

Paolo Ciavarro, chi è il fidanzato di Clizia Incorvaia: la carriera in tv

Paolo Ciavarro è il fidanzato e futuro marito di Clizia Incorvaia, l’influencer che sarà ospite oggi pomeriggio a La volta buona da Caterina Balivo, su Rai1. Classe 1991, nato a Roma dall’amore tra Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, ha debuttato in televisione nel 2013 come concorrente di Pechino Express in coppia con il padre, per poi entrare nella squadra di Forum dal 2016 come collaboratore. La prima esperienza da co-conduttore arriva nel 2017, quando gli viene affidato il timone del day-time di Amici assieme a Stefano De Martino e Marcello Sacchetta.

Micol Incorvaia, chi è la sorella di Clizia Incorvaia/ Entrambe hanno trovato l'amore al Grande Fratello Vip

Ma la vera e propria popolarità arriva nel 2020, quando Paolo Ciavarro entra nel cast del Grande Fratello Vip, il reality in cui si è fatto conoscere dal grande pubblico televisivo e che l’ha portato ad un passo dalla vittoria. Archiviata l’esperienza a Cinecittà, è rientrato nel cast di Forum e de Lo sportello di Forum, sempre come collaboratore.

Francesco Sarcina e Nina, ex marito e figlia Clizia Incorvaia: perchè si sono lasciati?/ “Quel tradimento…”

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: la nascita di Gabriele e l’atteso matrimonio

Proprio durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro si è fidanzato con Clizia Incorvaia, conosciuta nella Casa di Cinecittà. La coppia da quel momento non si è mai più separata: nel 2022 sono diventati genitori del loro primo figlio, Gabriele, e a breve coroneranno i loro 4 anni d’amore con il matrimonio. La cerimonia era inizialmente fissata per il prossimo 11 ottobre in Campania ma, come di recente comunicato dalla Incorvaia in un’intervista a Storie di donne al bivio, la data è stata anticipata al 12 luglio in Versilia.

Clizia Incorvaia, quando si sposa con Paolo Ciavarro?/ Anticipata la data del matrimonio: i primi dettagli

La coppia è travolta da un’immensa felicità ma, negli anni precedenti, hanno dovuto fare i conti con un doloroso episodio: un aborto poco prima della nascita di Gabriele. “Il nostro piccolo Gabriele è arrivato tre mesi dopo un aborto e siamo stati fortunatissimi, ma abbiamo affrontato anche momenti che ci hanno messi a dura prova“, la rivelazione inedita della coppia in un’intervista a Chi dello scorso gennaio. “Sono esperienze di vita, cose che purtroppo accadono. Soprattutto, si affrontano. Alla fine quell’evento ci ha unito ancora di più e dopo tre mesi è arrivato Gabri“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA