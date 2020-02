Clizia Incorvaia, incidente hot in doccia/ Sposta il costume e scopre seno (Gf Vip)

Incidente hot per la bella Clizia Incorvaia, concorrente del Grande Fratello Vip 4, nonché ex fidanzata di Paolo Sarcina (Le Vibrazioni). Mentre si stava facendo la doccia, la fanciulla si è allargata il costume per lavarsi meglio il seno, e le telecamere della casa hanno ovviamente catturato il momento piccante. Nulla di così scabroso sia chiaro, fatto sta che lo screenshot, come spesso e volentieri accade in questi casi, ha fatto in breve tempo il giro del web e dei social, creando anche una piccola querelle. L’utente che per primo ha reso pubblico lo scatto è stato costretto a cancellarlo perchè attaccato da un altro utente: “è andato in onda perchè si stava facendo una doccia – ha scritto quest’ultimo – e non se n’è resa conto, questo non ti autorizza a mettere in giro una foto del genere. ce la fai?”. Il primo ha poi replicato “Ho dovuto cancellare lo screenshot dove Clizia esce la tetta perché “MA KOME T PERMETTI!11 T VERKOGNI ALM3N0??!11 SN KOSE 1NTIM3 E PVT!1211!!!!” come se gliel’avessi scattata io mentre era in vasca quando è semplicemente andato in onda. Sciallatevi che campate meglio”.

CLIZIA INCORVAIA E LA STORIA D’AMORE CON PAOLO CIAVARRO

Clizia inizialmente non si era accorta di aver aperto il costume, ma subito dopo ha cercato di correre ai ripari coprendosi con la mano, anche se ormai il danno era fatto. Incidente e querelle a parte, la Incorvaia resta una delle concorrenti più seguite e amate del reality show di casa Canale 5, sia per il suo trascorso con il frontman del gruppo Le Vibrazioni, sia per via della sua storia d’amore agli albori con un altro inquilino, il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, Paolo. I due sono i classici piccioncini all’inizio di una storia di passione e di grande attrazione, e le telecamere del Grande Fratello li hanno catturati spesso e volentieri mentre si baciavano e si scambiavano tenere effusioni un po’ ovunque.

