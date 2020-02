Grande Fratello Vip 2020/ Antonella Elia fuori di sè: “voglio la gente in ginocchio”

Antonella Elia sempre più fuori di sè. Dopo la pesante discussione con Patrick Ray Pugliese durante la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020, la Elia non ha ancora voltato pagina. Durante un momento di sconforto si è confidata con Andrea Denver a cui ha raccontato di sentirsi profondamente incompresa dalle persone che, fino a pochi giorni fa, considerava sue amiche. “Non è una bella situazione” – le ha spiegato Andrea Denver che pur comprendendo il suo stato d’animo, aggiunge – “la tua reazione è stata un po’ esagerata”. Nonostante in molti le abbiano consigliato di mettere da parte il rancore e cercare un confronto con tutti in modo da poter ritrovare pace e serenità, la Elia non intende affatto tornare sui propri passi. “Mi hanno umiliata” . ribadisce l’ex valletta di Mike Bongiorno. “Non mi sento più a mio agio“, aggiunge ancora non riuscendo a trattenere le lacrime per la delusione ricevuta.

ANTONELLA ELIA CONTRO TUTTI: “VOGLIO CHE LA GENTE MI CHIEDA SCUSA IN GINOCCHIO”

Antonella Elia non gradisce affatto il comportamento degli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip 2020 che, in seguito alla lite con Patrick Ray Pugliese, si sono schierati dalla parte di quest’ultimo. Nel mirino della Elia ci sono soprattutto Fernanda Lessa e Adriana Volpe che non le avrebbero mostrato un briciolo di solidarietà femminile continuando a ridere mentre Patrick le dava del crotalo. In lacrime, ad Andrea Denver, confessa di non avere alcuna intenzione di perdonare e fare come se non fosse accaduto niente. “Voglio che la gente mi chieda scusa in ginocchio”, sbotta la Elia che continua ad isolarsi dal resto della casa non riuscendo a trovare neanche un punto d’incontro con Licia Nunez che fino a pochi giorni fa, era sicuramente tra le persone a lei più vicine. Denver le consiglia di cercare un approccio più morbido con Patrick, ma la Elia ha un’altra opinione. “Passo sempre dalla parte del torto, tutti vi trovate bene con lui tranne me” conclude Antonella delusa “non riesco a chiarire con le persone e non ritornarci amica, eliminatemi vi capisco benissimo”.

