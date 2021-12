Clizia Incorvaia incinta: “Ho il Covid”/ “Momento difficilissimo, sono molto fragile”

Non è un momento facile per Clizia Incorvaia. L’ex gieffina, incinta del suo secondo figlio, ha appena scoperto di avere il Covid. Lo ha annunciato con un lungo post pubblicato su Instagram in cui chiede agli utenti di supportarla e di farlo con positività. “Ragazzi ho il covid (non potrò fare la seconda dose di vaccino il 23 dicembre). – ha esordito la Incorvaia, per poi ammettere che – È un momento duro, difficilissimo ma voglio pensare di essere fortunata poiché ho accanto un uomo speciale con due attributi così che si sta occupando di noi tutti (la cucciola sta ok). Accudendoci in tutto, curandoci, sostenendo questo momento di stress immenso poiché inevitabilmente il pensiero va al futuro nascituro “Bebè”. Vi amo.”

L’ex gieffina ha quindi fatto un’esplicita richiesta ai follower: “Una cortesia chi mi scrivera’qui o su whatsapp vi chiedo di inviare solo messaggi motivazionali e non che prospettino ipotesi di scenari drammatici . Poiché sono molto fragile e il sistema immunitario va aiutato da un atteggiamento positivo.”

Clizia Incorvaia positiva al Covid insieme a sua figlia Nina

Va detto che solo qualche giorno fa Clizia Incorvaia aveva rivelato che sua figlia Nina è risultata positiva al Covid. “Nina ha il covid. Sto passando ore di sconforto poiché ho tre vite da proteggere Nina, bebè e infine me. – aveva ammesso l’influecer, spiegando quindi di avere in agendo la seconda dose di vaccino, poi saltata – Il 23 dovrei fare seconda dose vaccino, spero di essere negativa per poterlo fare (a giugno sono rimasta incinta e non ho potuto fare vaccino, non perché fossi contraria).” In tanti in queste ore hanno lasciato un messaggio di sostegno e supporto alla Incorvaia, augurandole una pronta guarigione.

