Selvaggia Lucarelli è sempre molto attenta nello scovare dinamiche e questioni legate a personaggi noti che, in alcune circostanze, altrimenti passerebbero inosservate a chi è poco competente su determinate tematiche. L’ultima a finire nel mirino della giornalista pare essere stata Clizia Incorvaia, in questi giorni presente a Venezia dove è in corso la celebre Mostra del Cinema.

Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le stelle 2024?/ Milly Carlucci rompe il silenzio: ecco la verità

Proprio di recente Selvaggia Lucarelli aveva portato in auge il tema delle sponsorizzazioni tramite i social che non sempre vengono segnalate dagli influencer. E’ infatti lecito pubblicizzare prodotti, luoghi e servizi sulle piattaforme digitali, a patto che chi osserva quei contenuti sia messo al corrente della circostanza. Nel caso di Clizia Incorvaia – come racconta Gossip e Tv – l’influencer non è mancata nel suo dovere di segnalare la sponsorizzazione di un noto hotel di Venezia; al contempo però, si sarebbe resa protagonista di una ‘furbata’.

Bibbiano, Selvaggia Lucarelli condannata per diffamazione a Claudio Foti/ Replica: "Non sapevo del processo"

La ‘furbata’ di Clizia Incorvaia sul tema sponsorizzazioni non sfugge a Selvaggia Lucarelli: “E’ proprio per intenditori…”

“Qui il supplied è proprio per intenditori… Oh, non imparano”, questo quanto scritto da Selvaggia Lucarelli sui social dopo aver repostato una delle stories di Clizia Incorvaia nel noto hotel a Venezia. La dicitura “supplied” serve proprio a specificare il fine pubblicitario del contenuto digitale, per l’appunto inserito dall’influencer. La ‘furbata’ segnalata da Selvaggia Lucarelli e commessa da Clizia Incorvaia è relativa infatti al formato della scritta: è stata infatti posta in un angolo nascosto del video e in dimensioni quasi impercettibili.