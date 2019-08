Clizia Incorvaia/ “Io un fallimento? Sì, dopo la rottura con Francesco Sarcina. Ma..”

Reduce da un’estate rovente e non per le alte temperature che hanno avvolto lo Stivale, Clizia Incorvaia su Instagram torna indirettamente a parlare della fine dell’amore con Francesco Sarcina. Vi abbiamo raccontato cos’è successo tra i due ormai ex coniugi, con l’influencer accusata dal leader de Le Vibrazioni di averlo tradito con l’amico Riccardo Scamarcio, ipotesi smentita dall’attore. Negli ultimi giorni non sono mancati i botta e risposta a distanza: Sarcina è andato in vacanza con i figli – «I miei figli sono ciò di cui mi nutro» – mentre la Incorvaia ha annunciato di «aver appeso le scarpe al chiodo» a proposito di uomini. Difficilmente la situazione verrà chiarita tra i due, una rottura dolorosa che però non è ancora del tutto chiara riguardo le motivazioni tra accuse, smentite e frecciatine…

CLIZIA INCORVAIA, IL FALLIMENTO E…

Come dicevamo, Clizia Incorvaia è tornata a parlare della storia d’amore con Francesco Sarcina attraverso Instagram: l’influencer ha iniziato a rispondere alle domande poste da tutti i suoi follower ed una ha attirato particolarmente l’attenzione del popolo del web. Un seguace della modella bionda le ha chiesto: «Hai mai pensato di essere un fallimento? Ti sei mai sentita in confusione?». E tra filosofia e frecciatina, la Incorvaia ha risposto senza mezze misure: «Sì certo mesi fa… quando è finito il mio matrimonio (con Sarcina, ndr), ma ho capito che: Non sei sconfitto quando perdi, ma quando desisti». Una delle frasi più belle, nonchè una delle più cercate sul web per citazioni d’autore, di Paulo Coelho per tornare a parlare della rottura con l’artista: un addio doloroso ma che sembra già superato…

© RIPRODUZIONE RISERVATA