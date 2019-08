FRANCESCO SARCINA, VACANZE SENZA CLIZIA INCORVAIA?/ “Miei figli ciò di cui mi nutro”

Francesco Sarcina, dopo la bomba mediatica del presunto tradimento della moglie Clizia Incorvaia con l’amico Riccardo Scamarcio, ha deciso di concedersi una meritata vacanza a Lampedusa in compagnia dei figli. Con una foto pubblicata su Instagram ha voluto condividere il mood della sua estate 2019: una foto dello splendido mare blu di Lampedusa accompagnato da una semplice didascalia: “Mood #Lampedusa #figlied è tutto ciò di cui mi nutro prima di riprendere con il tour dal 10 agosto . Buona estate a tutti”. Il frontman de Le Vibrazioni, infatti, è impegnato in un tour per i 20 anni di carriera cominciato con un concerto evento al Mediolanum Forum di Assago a Milano. Una breve pausa prima di riprendere il tour estivo e poco dopo quello nei teatri: “da metà novembre a metà dicembre toccheremo tutti i teatri più importanti, più o meno 14 date, riarrangiamo i brani storici. E li orchestriamo con Peppe Vessichio, che io adoro, vorrei vivere con lui..”. (clicca qui per la foto)

Francesco Sarcina, lo zio: “Riccardo Scamarcio amico da Oscar”

In queste settimana il nome di Francesco Sarcina è balzato agli oneri della cronaca rosa per via del matrimonio finito con Clizia Incorvaia. Un’unione terminata dopo diversi anni d’amore e la nascita della piccola Nina per via di un presunto tradimento tra la ex moglie e il suo migliore amico Riccardo Scamarcio. “Un matrimonio può finire, ma se pensi che il tuo migliore amico abbia contribuito a mandarlo all’aria la botta è devastante. Francesco si fidava di Scamarcio” ha dichiarato Toni Sarcina, lo zio di Francesco a DiPiù. Lo zio ha parlato anche del rapporto tra Francesco e Riccardo Scamarcio: “mi erano sembrati fratelli: ridevano, scherzavano, tra loro c’era grande complicità. Francesco mi parlava spessissimo del suo amico Riccardo, delle loro serate anche con le compagne, quando Scamarcio stava con Valeria Golino e mio nipote con sua moglie Clizia. Mi diceva: ‘Riccardo è un amico da Oscar'”. Per lo zio il nipote dovrebbe parlare con l’ex amico: “Francesco non ha visto con i suoi occhi il tradimento di Scamarcio, dunque potrebbe anche darsi che la moglie glielo abbia confessato per farlo ingelosire. Forse, passato il ciclone, potrebbe rifletterci, provare a parlare con il suo ex amico”.

Lo zio di Francesco Sarcina: “A Clizia Incorvaia piace apparire”

Se Toni Sarcina, lo zio di Francesco Sarcina, si è dimostrato propenso per un confronto con l’amico Riccardo Scamarcio, diverse sono le parole pronunciate per Clizia Incorvaia. Lo zio di Sarcina, infatti, ha sottolineato dalle pagine del settimanale DiPiù che Clizia e Francesco hanno avuto diverse volte delle divergenze di tipo caratteriale che avrebbero incrinato il rapporto. “Francesco vorrebbe accanto a sé una moglie dal profilo basso, più a casa che fuori” – ha dichiarato lo zio precisando che Clizia non è una donna di questo tipo. “Clizia non è mai stata così: fa la modella, è molto attiva sui social network, le piace apparire, ha una personalità dirompente. Credo che Francesco soffrisse per questo: come le dicevo, per lui la famiglia è al centro di tutto” ha precisato lo zio del cantante. Chissà che Clizia Incorvaia non decida di replicare alle parole dello zio dell’ex marito.



