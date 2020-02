Clizia Incorvaia lascia Paolo Ciavarro?/ Dopo i baci hot in piscina è già crisi! (Grande Fratello Vip)

Clizia Incorvaia non riesce a gestire il peso di stare al Gf Vip 4 ed allo stesso tempo viversi la love story con Paolo Ciavarro. Durante la notte di ieri, l’influencer ha parlato con Licia Nunez delle pressioni vissute all’interno della Casa, a causa della presenza costante delle telecamere. “A me non me ne frega niente della spesa, di quello che litiga. Quando ci sono in mezzo più sensazioni e cose mi sento un po’ bloccata, oppressa”, le ha confessato, “Se inizio a pensare a tante cose, mi sento limitata anche nell’esperienza qua… sentire sempre un occhio fisso ogni tanto… Me lo dimentico ma non del tutto”. Secondo l’attrice la difficoltà di Clizia è anche nel viversi emozioni così intense con Paolo e doverle in qualche modo tenere a freno. Anche se la Incorvaia è sicura di tenere abbastanza sotto controllo tutto ciò che sta succedendo con Ciavarro. Clicca qui per guardare il video di Clizia Incorvaia Qualche ora prima, l’ex di Francesco Sarcina aveva rivelato a Licia di sentirsi in bilico e che non avrebbe mai voluto viversi una relazione all’interno del programma. “Non mi aspettavo una cosa così, poi penso anche alle telecamere”, le ha detto, confessando anche di essere rimasta stupita dal crescendo vissuto con Ciavarro. L’Incorvaia però pensa anche al fatto che non si sente libera, all’obbligo di dover rendere conto ad un’altra persona di ciò che fa.

CLIZIA INCORVAIA, UN TORNADO DI EMOZIONI NELLA CASA

Clizia Incorvaia si sta mettendo in gioco moltissimo al Grande Fratello Vip 4, soprattutto a livello emotivo. In seguito all’uscita di Rita Rusic, l’influencer è stata travolta dalle emozioni ed è rimasta in qualche modo destabilizzata. Poi si è ripresa, ma la nascita dell’amore con Paolo Ciavarro l’ha fatta ritornare nel vortice emotivo. “Siamo tutti più vulnerabili, siamo completamente a nudo”, ha confidato al concorrente durante la sauna, parlando del fatto che Licia Nunez sia rimasta senza punti di riferimento nella Casa. “Lui è una persona molto sensibile, è uno che comprende. Ha rispettato i miei tempi”, ha detto invece all’attrice, sottolineando come Ciavarro non le abbia messo alcuna pressione. Il pensiero di Clizia però continua ad andare verso l’esterno, a come viene percepito quanto le sta accadendo nel programma. Soprattutto per quanto riguarda le critiche, anche se da un lato si sente pronta per vivere una relazione all’esterno. “Ben venga”, ha sottolineato, ma senza riferirsi con queste parole alla love story con il figlio di Eleonora Giorgi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA