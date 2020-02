Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro/ Crisi dopo i baci? “Mi manca l’aria” (Gf Vip 4)

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono già in crisi? Dopo i baci passionali in piscina e la notte di coccole e abbracci bollente, l’influencer è assalita dai dubbi. L’ex moglie di Francesco Sarcina che aveva già espresso i propri timori spiegando a Licia Nunez che, da una parte vorrebbe lasciarsi andare e, dall’altra, di sentirsi totalmente frenata, torna a confidarsi con l’attrici pugliese. “Io mi sento molto vulnerabile, mi sto divertendo tantissimo, solo che non è facile tirare fuori tutto, sono una persona molto razionale e non riesco a lasciarmi andare completamente, a volte mi manca l’aria”, ammette l’ex moglie di Francesco Sarcina. Da una parte, dunque, Clizia vorrebbe viversi ciò che prova per Paolo e, dall’altra, continua a fare i conti con le sue responsabilità e su quello che ha lasciato fuori.

CLIZIA INCORVAIA E PAOLO CIAVARRO IN CRISI? I DUBBI DELL’EX DI FRANCESCO SARCINA

Clizia Incorvaia comincia a perdere le proprie certezze. L’equilibrio che pensava di aver trovato all’interno della casa del Grande Fratello vip 2020 è stato spazzato via dall’attrazione che prova per Paolo Ciavarro. Nonostante stia bene con lui e abbia voglia di vivere in totale libertà il sentimento, sente di non potersi totalmente lasciare andare. Ad incoraggiarla e a sostenerla è Licia Nunez: “Devi riuscire a tenere uno spazio per te e i tuoi pensieri, è normale avere dei momenti di debolezza”. I dubbi di Clizia sembrano essere gli stessi di Paolo che, parlando con l’amico Andrea Montovoli, ha espresso perplessità su quello che potrebbe accadere quando il reality finirà. Tuttavia, a differenza di Clizia, essendo single da tempo e non avendo figli, sente di essere davvero felice e di voler continuare a conoscere la Incorvaia. Cosa sarà Clizia? Farà davvero un passo indietro o si lascerà totalmente andare tra le braccia del suo coinquilino?

