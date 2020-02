Grande Fratello Vip 2020, San Valentino/ Eliminato e diretta: Serena e Pago nel mirino, Paolo e Clizia crisi!

ANTICIPAZIONI UNDICESIMA PUNTATA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020

L’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda venerdì 14 febbraio, si preannuncia imperdibile. Alfonso Signorini, insieme a Wanda Nara e Pupo, è pronto a sganciare la bomba su Serena Enardu. Dopo aver permesso a Pedro, il fratello di Pago di entrare nella casa per avere chiarimenti sui like che Serena ha messo alle foto del tentatore Alessandro Graziani pochi giorni prima di varcare la famosa porta rossa, ha deciso d’indagare sulla Enardu e, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, approfittando della presenza di Alessandro Graziani tra i corteggiatori della tronista Giovanna Abate, ha partecipato all’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne per raccogliere informazioni sia da Alessandro che da Tina Cipollari che ha svelato che, stando a quello che le hanno raccontato alcune sue amiche, i due sarebbero stati visti insieme a settembre. Signorini racconterà tutto a Pago? Come reagirà quest’ultimo che, pur essendo ancora innamorato, non ha mai nascosto di avere dei dubbi sulla storia con la Enardu?

CLIZIA INCORVAIA E PAOLO CIAVARRO: E’ NATO L’AMORE?

Tra gli argomenti della puntata di San Valentino del Grande Fratello Vip 2020 ci sarà anche la passione che ha travolto Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Dopo il primo bacio che ha permesso ad entrambi di allontanare la vergogna, tra l’ex moglie di Francesco Sarcina e il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro è scoppiata la vera passione. Entrambi, però, hanno fatto un piccolo passo indietro non nascondendo di avere dubbi e paure soprattutto su quello che potrebbe accadere fuori dalla casa. Insieme ad Alfonso Signorini, la prima coppia della quarta edizione vip del reality farà il punto su quello che sta accadendo. Parlare d’amore, forse, è troppo presto, ma l’attrazione è evidente. A Paolo saranno mostrate anche le parole di mamma Eleonora Giorgi che, al settimanale Chi, ha fatto un passo indietro sulla Incorvaia? “Clizia ha una splendida bambina, un matrimonio alle spalle, mentre Paolo certe situazioni non le ha ancora affrontate. Ho come l’impressione che lei abbia bisogno di un altro tipo di uomo. Ma è ancora troppo presto per trarre delle conclusioni”, ha spiegato la Giorgi.

PAGO CONTRO LICIA NUNEZ?

Pago sarà sicuramente il protagonista della puntata odierna del Grande Fratello Vip 2020. Oltre a fare il punto sulla sua storia d’amore con Serena Enardu, sarò chiamato a fare chiarezza sulle frasi dette nei confronti di Licia Nunez. Il cantante, infatti, parlando con Serena, ha ammesso di essere geloso esortandola a non avvicinarsi troppo a Licia perchè “omosessuale e pugliese”. Parole che hanno fatto infuriare Barbara Eboli, la fidanzata della Nunez che, ai microfoni di Fanpage, ha dichiarato: “È ingiustificabile. Le parole di Pago sono una mancanza di rispetto verso una persona che è dichiaratamente fidanzata e che non si è azzardata a essere maliziosa. Non ti devi permettere, sei omofobico, ignorante e maschilista e io non lo giustifico”. Licia Nunez e Pago, dunque, saranno i protagonisti di un duro confronto?

CHI ANDRA’ IN NOMINATION?

Chi andrà in nomination al termine dell’undicesima puntata del GF Vip 4? Al televoto ci sono Licia Nunez e Serena Enardu. Chi perderà la sfida al televoto, però, non sarà eliminata ma andrà direttamente al televoto insieme ai concorrenti nominati questa sera e il concorrente meno votato lascerà definitivamente la casa nel corso della prossima puntata. Tra gli inquilini, dunque, chi rischia di più? Al momento si sono formate due fazioni: da una parte ci sono quelli che sostengono Adriana Volpe e, dall’altra, quelli che si sono schierati con Licia Nunez. Tutto, dunque, probabilmente, dipenderà dai preferiti. Anche questa sera ci saranno degli immuni? Se così non fosse, al televoto, potrebbero finire quelli che, finora, sono stati gli intoccabili della casa.



