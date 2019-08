Clizia Incorvaia “Mangiavo una mela al giorno”/ Scoppia la polemica: “Pazza!”

Clizia Incorvaia torna a far discutere sui social e non solo. Questa volta, però, la colpa non è degli ultimi pettegolezzi e nemmeno delle dichiarazioni del suo ex Francesco Sarcina in merito ad un presunto tradimento della moglie con il suo migliore amico, Riccardo Scamarcio. Ognuno da una versione diversa della cosa e Clizia ci ha tenuto a precisare che lui ha tradito prima lei e che per questo il loro matrimonio è finito. Forse non scopriremo mai la verità o non la conosceremo fino in fondo ma, fino a quel momento, Clizia Incorvaia rimarrà sotto i riflettori soprattutto dopo che si è parlato di lei come possibile protagonista del prossimo Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. La conferma ufficiale ancora non c’è stata ma le polemiche hanno travolto di nuovo la Incorvaia, adesso influencer, per via di alcune rivelazioni social che riguardano il suo passato da modella.

CLIZIA INCORVAIA RIVELA: “MANGIAVO UNA MELA AL GIORNO”

In particolare, in una serie di storie postate su Instagram, Clizia Incorvaia ha parlato del suo lavoro in passerella e della sua alimentazione ammettendo che è tutto molto complicato quando ti pesano e ti misurano ogni due settimane. In particolare, in un passaggio choc ha confidato: “Ti controllano ogni due settimane, se metti su due chili è una tragedia, ti pesano, prendono le misure. Così ho iniziato a mangiare una mela al giorno. A un certo punto ho fermato il mio metabolismo completamente (…) Oggi mi concedo tutto, ma con moderazione, anche la trippa se mi va, ma non mangio i dolciumi che secondo me è quello il segreto”. Non c’è bisogno di dire che le sconvolgenti rivelazioni della Incorvaia, nonostante il suo “invito” a non farlo mai, hanno creato non poco scalpore e se alcuni l’hanno accusata di essere “pazza” a dire queste cose a delle giovani, altri pensano che il suo messaggio sia comunque positivo.

