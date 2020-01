Clizia Incorvaia/ Vincerà il Grande Fratello Vip? Segno premonitore prima dell’inizio

“Sta per iniziare un periodo ricco di successi e carico di attese ricompense”. Recita così il biglietto trovato nel biscotto della fortuna aperto da Clizia Incorvaia. “Biscotto rivelatore” ha scritto poi l’ex di Francesco Sarcina, con chiaro riferimento all’avventura che la attende e che avrà inizio tra pochi giorni. Clizia, infatti, farà il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 4, un’avventura che la metterà a nudo di fronte al pubblico di Canale 5 che potrà, infatti, conoscerla meglio. Clizia intraprende quest’avventura dopo un periodo molto tumultuoso, seguito alla rottura con Francesco Sarcina e una serie di forti accuse reciproche, sia in tv che sui giornali. Il biscotto della fortuna lancia però un segno premonitore: che possa essere proprio lei la vincitrice del Grande Fratello Vip 4?

Clizia Incorvaia si prepara al Grande Fratello Vip: “Cerco il riscatto!”

Intanto, in una recente intervista rilasciata a Grazia, Clizia Incorvaia ha proprio spiegato le motivazioni della sua partecipazione al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. “Sarò ingenua, ma voglio che il Grande Fratello Vip sia un’occasione per farmi conoscere per come sono davvero. – ha ammesso l’influencer – Sono stata etichettata come una poco di buono e ho dovuto fare i conti con una società ancora fortemente maschilista.” Così ha aggiunto “Scamarcio mi ha additata come una strega, neppure fossimo nel Medioevo. Cerco un’occasione di riscatto, voglio ritornare a splendere. Rinascere dalle mie ceneri. Ho detto sì perché ho bisogno della mia indipendenza, voglio garantire un futuro migliore a Nina, mia figlia: è solo per lei che lo faccio.”





