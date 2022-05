Cloe D’Arcangelo, chi è?/ L’amica di Estefania all’Isola dei Famosi per una sorpresa: che fine ha fatto?

Cloe D’Arcangelo all’Isola dei Famosi per una sorpresa all’amica Estefania

Che fine ha fatto Cloe D’Arcangelo? L’amica di Estefania Bernal, sempre ospite in studio da quando è iniziata questa edizione dell’Isola dei Famosi, ha accolto alcuni giorni fa l’invito di Ilary Blasi a volare in Honduras per fare una sorpresa all’amica. Per le puntate successive, infatti, Cloe non è più apparsa in studio ma nemmeno l’abbiamo vista in Honduras, dove era invece quasi arrivato Edoardo, l’amico di Alessandro Iannoni che, come Cloe, aveva ricevuto l’invito a volare in Honduras per una sorpresa.

Se, dunque, Edoardo è tornato insieme ad Alessandro in Italia, visto il ritiro di quest’ultimo avvenuto lunedì scorso, Cloe dovrebbe essere invece arrivata in Honduras da un pezzo. Ma perché non l’abbiamo ancora vista sulla playa per riabbracciare la sua cara amica?

Cloe D’Arcangelo pronta a riabbracciare Estefania all’Isola

Cloe D’Arcangelo potrebbe fare il suo arrivo sulla playa dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022 nel corso della puntata in diretta questa sera, 27 maggio, su Canale 5. Dopo un lungo viaggio e la quarantena obbligatoria (e forse anche qualche intoppo che ha prolungato i tempio di attesa), Cloe è pronta ad abbracciare la sua amica Estefania Bernal che, tuttavia, prima di vederla dovrà superare qualche ardua prova. Dalle anticipazioni sappiamo infatti che questa sera ci sarà per lei una tentazione: Estefania dovrà scegliere se pensare a se stessa o al gruppo e solo alla fine di questa scelta potrebbe scoprire che lì in Honduras per lei è arrivata l’affascinante Cloe. Come reagirà?

