Cloris Leachman è morta/ Frau Blücher di Frankenstein Junior si è spenta a 94 anni

Cloris Leachman è morta. Lutto nel mondo del cinema per la dipartita dell’attrice premio Oscar con il film L’ultimo spettacolo ma, sicuramente, per tutti è rimasta e sarà per sempre l’indimenticabile Frau Blücher in Frankenstein Junior. L’attrice è morta a 94 anni a Encinitas, in California, per cause naturali e a darne notizia è stato la stessa manager, Juliet Green, che ha subito evidenziato di essere un privilegio l’aver lavorato con lei: “È stato un mio privilegio lavorare con Cloris Leachman, una delle attrici più impavide del nostro tempo. Non c’era nessuno come lei. Con un solo sguardo aveva la capacità di spezzarti il ​​cuore o di farti ridere fino alle lacrime. Non sapevi mai cosa avrebbe detto o fatto Cloris e quella qualità imprevedibile faceva parte della sua ineguagliabile magia”.

Cloris Leachman è morta a 94 anni per cause naturali, era la Frau Blücher di Frankenstein Junior

L’attrice si è spenta a 94 anni per cause naturali lasciando i suoi cinque figli nati dal suo matrimonio con il regista George Englund. La coppia si era sposata nel 1953 per poi separarsi nel 1974 e divorziare 4 anni dopo ma senza mai finire sotto i riflettori del gossip e degli scandali nonostante l’arrivo nel jet set fin da giovanissima. Il suo esordio è infatti sulla passerella del concorso Miss America a cui prende parte dopo avere vinto il titolo di Miss Chicago. Dopo avere esordito al cinema ottiene il ruolo di Ruth Popper ne L’ultimo spettacolo di Peter Bogdanovich con la vittoria dell’Oscar come migliore attrice non protagonista. Il successo arriva però con l’interpretazione di Frau Blücher nel film Frankenstein Junior di Mel Brooks, dal 1974. Siamo sicuri che saranno in molti oggi a ricordarla e a piangere la sua scomparsa, addetti ai lavori compresi.



