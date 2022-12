Clotilde Courau chi è, moglie di Emanuele Filiberto/ Le figlie Vittoria e Luisa

Clotilde Courau chi è: biografia e carriera

Nota per essere la moglie del principe Emanuele Filiberto, Clotilde Courau ha in realtà una splendida carriera come attrice e proviene da una famiglia nobile. Nata in Francia, a Levallois-Perret, il 3 aprile 1969 è figlia di Catherine du Pontavice, erede di una nobile famiglia e ha ben tre sorelle: Christiane, Camille e Capucine.

Da sempre con la passione per il cinema e il teatro, all’età di 16 anni abbandona gli studi e si iscrive alla scuola d’Arte drammatica Cours Simon, a Parigi. Decide di proseguire iscrivendosi alla scuola nazionale di teatro École de la rue Blanche. Nel 1989, debutta con la compagnia teatrale di Francis Huster, per poi comparire su grande schermo nel 1990 con Le Petit Crimine. La sua ottima interpretazione le vale il premio come migliore attrice al Festival internazionale di Berlino. Negli anni successivi ha recitato in diverse note pellicole del panorama cinematografico francese: Élisa, La vie en rose. Nel 2011 debutta nel cinema italiano in Non ci posso credere con Stefano Accorsi.

Clotilde Courau vita privata: matrimonio e figlie

Clotilde Courau è convolata a nozze con il principe Emanuele Filiberto, il 25 settembre del 2003 a Roma. Il matrimonio della coppia è stato celebrato presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, trasmesso in diretta televisiva. Dalla loro unione è nata la piccola Vittoria, pochi mesi dopo i fuori d’arancio, e nel 2006 Luisa.

In occasione di una recente intervista, Emanuele Filiberto parla di quanto è orgoglioso delle sue figlie soffermandosi in particolare sulla primogenita: “Vittoria è salita su un camion dove c’erano i viveri ed è andata ad aiutare nei campi profughi in Polonia, tornando ricca di un’esperienza incredibile a mio avviso per quell’età. Ha fatto tutto da sola, senza spinta. È stata quasi lei a impormelo, sono molto orgoglioso di lei. Quest’esperienza l’ha segnata tanto. Ha visto un padre lasciare la moglie e il figlio piccolo, ritornando a combattere in Ucraina. Sono immagini dure e difficili, che esistono purtroppo”.

