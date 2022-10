Clotilde Courau, moglie di Emanuele Filiberto e le figlie Vittoria e Ludovica/ Amore lontano dal gossip

Clotilde Courau e l’amore per Emanuele Filiberto

Clotilde Courau è la moglie di Emanuele Filiberto, ma anche un’attrice molto amata in Francia. Dal loro amore sono nate due figlie: Vittoria e Ludovica. Un grande amore quello nato tra il principe Emanuele Filiberto di Savoia e l’attrice francese che poco tempo fa sono finiti su tutte le pagine dei magazine di gossip per una presunta crisi di coppia. Tante chiacchiere che la Courau ha voluto smentire con una dichiarazione forte e chiara rilasciata al settimanale Oggi: “con Emanuele siamo diversi profondamente, ma allo stesso tempo siamo sinceramente uniti. Abbiamo due figlie stupende e siamo una famiglia. Aiutarle a costruire un futuro è importantissimo per noi due”.

Non solo, l’attrice parlando della vita di coppia ha detto: “la vita non è una favola, ma una lotta. E chi come noi vive nella realtà lo sa molto bene… L’amore in fondo è un continuo costruire attraverso il dialogo aperto, l’empatia, il dedicarsi reciprocamente, anche attraverso le differenze… Amo profondamente Emanuele e questo sarà per la vita!”.

Clotilde Courau e Emanuele Filiberto: un amore lontano dal gossip

La storia d’amore tra Clotilde Courau ed Emanuele Filiberto prosegue a gonfie vele. La coppia è unita da tantissimi anni e ha sempre cercato di preservare il loro amore vivendolo lontano dal clamore mediatico. Proprio il Principe di Savoia ha difeso la moglie dalle accuse di tradimento: “ho sempre voluto preservare il più possibile la mia vita privata, ma al momento bisogna far dei titoli”. La cronaca rosa, infatti, ha parlato di un flirt tra Emanuele Filiberto e Laeticia, vedova del cantante Johnny Hallyday, ma tra i due c’era solo un rapporto di profonda amicizia.

“Una persona a cui volevo tanto bene, un fratello, un amico” – ha detto il Principe chiarendo che anche la moglie era a conoscenza del rapporto tra lui e la donna. Sul finale poi Emanuele ha aggiunto: “Clotilde lo sa più di qualsiasi altra persona – spiega Emanuele Filiberto – ma la cosa triste è che in questi scandali ci sono sempre dei bambini. Le mie figlie, che vivono in francia, o le figlie di Laetizia”.











