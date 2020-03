Clotilde Courau, moglie Emanuele Filiberto/ Una eleganza e discrezione reale

Il nome di Clotilde Courau è ormai da tempo accostato alla moda francese e in particolare alla fashion week di Parigi. Non tanto per le sue innovazioni, quando per i suoi numerosi arrivi sul red carpet, più o meno chiacchierati. Lo scorso 1 marzo, la moglie del Principe Emanuele Filiberto di Savoia ha sfoggiato un vestito lungo con sfumature di sabbia e tantissime frange sottili. Una visione angelica per i presenti, soprattutto per quegli occhiali da sole indossati nonostante il cielo fosse grigio. Emanuele Filiberto e Clotilde tra l’altro avevano fatto la loro comparsa di coppia nella capitale francese appena un mese prima, un evento raro a cui è seguita una breve vacanza sulle Alpi Svizzere. Una settimana bianca in compagnia delle due figlie Vittoria e Luisa, sorseggiando vin brulè e dedicandosi alle attività sciistiche. Non sono mancati i video sui profili social di entrambi, in cui Clotilde ha rivelato le proprie emozioni: “È come la vita, ad ogni passo. Un respiro e una battaglia che fai contro te stesso, i tuoi punti deboli, i suoi punti deboli”. Nessuna traccia invece delle figlie, come sempre più che tutelate da entrambi i genitori quando si parla di social.

Clotilde Courau, moglie Emanuele Filiberto: la libertà di Vittoria

Clotilde Courau ha scelto di concedere la massima libertà alla figlia Vittoria, la primogenita avuta grazie al suo matrimonio con Emanuele Filiberto di Savoia. La principessa sarà l’erede del trono paterno, la prima donna a spezzare la lunga catena di discendenti maschi del casato. “Volevamo che nostra figlia si sentisse libera”, ha detto il Principe a Point de vue, “e soprattutto libera di dire ciò che pensa”. Clotilde ha notato inoltre che Vittoria è rimasta molto colpita dalla fiducia che il nonno dimostra di avere nei suoi confronti e che “si trova a fare i conti con questa futura responsabilità con tutta la serietà che la caratterizza, nonostante la sua giovane età“. Fra i sogni di Clotilde ed Emanuele Filiberto ci sono anche gli studi: vorrebbero che Vittoria ottenesse il diploma di maturità e proseguisse anche oltre. Oggi, giovedì 12 marzo 2020, Emanuele Filiberto di Savoia sarà fra gli ospiti de L’Intervista anche per parlare della rivoluzione avvenuta nel suo casato. Intanto Clotilde si rivela un po’ nostalgica sui social, scegliendo di condividere uno scatto del passato con chi la segue su Instagram. Dobbiamo ritornare indietro fino al ’96 per ricordarla con quella folta chioma di capelli ricci e ribelli e lo sguardo intenso.

1996





