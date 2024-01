Club Dogo: il 2024 parte con il nuovo album/ Svelate data e tracklist di rilascio: lo spoiler

Club Dogo si preparano per il ritorno nel 2024

I Club Dogo si preparano per il rilascio del nuovo album nella formazione al completo, così come lo stesso trio, incluso Guè Pequeno, rende noto in un annuncio pubblico.

Con un post pubblicato sui social, il trio hip hop destina gli auguri di buon anno nuovo 2024 con la sorpresa che si attendeva impazienti nel joint fandom della hip hop band. Questo, dal momento che i Club Dogo, di recente, anticipavano il ritorno live e in aggiunta attenzionavano ad un nuovo progetto musicale all’orizzonte, previsto nel 2024.

Ora, oltre agli auguri di buon anno 2024 destinati in generale alla rete, Jake La Furia, Gué Pequeno e Don Joe comunicano la data di uscita e la tracklist del nuovo album dei Club Dogo, tra gli altri spoiler. L’occasione é un nuovo stato sui social dove la band allude alla pubblicazione in cantiere del nuovo album che titolerebbe da eponimo Club Dogo, come anticipato da quella che si direbbe essere la preview del front and back cover in bianco e nero del lavoro. Il nuovo progetto é atteso al rilascio del 12 gennaio c.a. e include una tracklist di 11 brani. Ma non é tutto. Perché in cantiere per i Club Dogo é previsto il live al Forum di Assago, alle porte di Milano, per una decina di concerti nelle date del 10, 11, 14, 15, 17, 18, 25, 26 marzo e 15, 17 aprile.

La tracklist del nuovo album, tra gli spoiler

E la tracklist di “Club Dogo” come ripreso post virale del momento, intanto, manda il web in tilt, mentre sale l’attesa per il preannunciato rilascio:

“C’era una volta in Italia”

“Mafia del Boom Bap”

“Nato per questo”

“Malafede”

“King of the jungle”

“Milly”

“In sbatti”

“Soli a Milano”

“Tu non sei lei”

“Frate”

“Indelebili”.

