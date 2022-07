Coca Cola è nuovo global partner del Napoli/ “Passione per il calcio e per la pizza”

Coca Cola è il nuovo global partner del Napoli: la collaborazione è stata annunciata nelle scorse ore. A parlarne, come riportato da Ansa, è stato Tommaso Bianchini, Chief International Development Officer del club partenopeo. “Siamo estremamente orgogliosi di annunciare oggi questa partnership, che ci lega ad un ‘brand love’ noto in tutto il mondo”, questo il commento. E aggiunge: “Coca Cola è un brand prestigioso e vincente, anche nel mondo dello sport, con cui vogliamo creare un percorso strategico volto a intrattenere sempre di più i nostri tifosi di tutto il mondo”.

L’accordo, viene specificato inoltre, “si inserisce nel percorso di espansione internazionale del nostro marchio, siamo quindi davvero felici di accogliere Coca Cola all’interno del nostro prestigioso network di partnership globali”. È previsto in tal senso lo sviluppo di attività di visibilità e di campagne a punto vendita, la produzione di contenuti social e la distribuzione di biglietti per lo stadio e merchandising dedicato.

Coca Cola è nuovo global partner del Napoli: il commento di Raluca Vlad

Dopo l’annuncio che Coca Cola è il nuovo global partner del Napoli, anche Raluca Vlad, direttore marketing in Italia della casa produttrice della bevanda, come riportato da Ansa, si è detto soddisfatto per la collaborazione instaurata.

In particolare, l’azienda si è detta entusiasta per “questo percorso insieme a una grande società sportiva come il Napoli, in una città in cui ci sentiamo di casa, perchè condividiamo con i napoletani una tradizione di passione per il calcio e per i valori che rappresenta”. E sottolinea: “Anche nella quotidianità: Coca-Cola è da sempre un brand associato alla felicità e allo stare insieme, allo stadio o a casa. Magari con l’altra passione napoletana che si sposa bene con Coca-Cola, la pizza”. Da tempo d’altronde la casa produttrice della bevanda è radicata nel territorio partenopeo.

