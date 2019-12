Code of honor/ Video, su Italia 1 il film con Steven Seagal (oggi, 5 dicembre 2019)

Code of honor va in onda su Italia 1, oggi 5 dicembre a partire dalle ore 23.05. Code of honor può essere considerato come un film d’azione. In questo lungometraggio vi sono degli attori, che interpretano dei ruoli da protagonista. Tra questi, compaiono Steven Seagal, Craig Sheffer, James Russo e Louis Mandylor. Code of honor è stato prodotto nel 2016 ed ha avuto per regista Michael Winnick. Le musiche del film d’azione sono state scritte dal compositore Youssef Guezoum. A lavorare alla fotografia di Code of honor è stato poi Anthony Rickert-Epstein. Nel lungometraggio in esame, recita appunto Steven Seagal, che è noto per aver lavorato in diversi film, in cui pratica magistralmente le arti marziali. Tra le pellicole a cui ha preso parte l’artista, vi sono quindi Sfida sui ghiacci e End of a Gun.

Code of honor, la trama del film

In Code of honor, il protagonista si chiama Robert Sikes, e fa il colonnello. L’uomo è molto triste, in quanto la sua famiglia è stata sterminata casualmente in una sparatoria. Costui, ad un tratto, parte al comando delle forze speciali per il Medio Oriente. Successivamente, terminata la missione, Robert fa ritorno nella sua città. Sikes, quindi, prende la decisione di liberare il luogo in cui vive dalla criminalità. A causa di questa sua scelta, il colonnello rischia di morire. Sikes, infatti, deve fare i conti con diverse bande di criminali, con dei politici corrotti e con gruppi di mafiosi abbastanza pericolosi. L’uomo prova allora a liberare le strade della sua città dai malviventi, e a ripulire le istituzioni politiche dalla corruzione. Nessuno sembra poter fermare Robert, che continua indisturbato a portare avanti la sua nuova missione.

Ad un certo punto, per tentare di fermare definitivamente il colonnello, viene scelto un uomo molto preparato. Quest’ultimo si chiama William Porter, ed è un ex sottoposto di Sikes. Adesso William fa parte del dipartimento della polizia federale.Porter si mette subito sulle tracce del colonnello e cerca di bloccarlo. L’agente prova a consegnare Sikes alla polizia locale. Purtroppo, alla fine, Porter non riuscirà a complicare i piani di Robert. Quest’ultimo sarà in grado allora di liberare la città in cui abita dalla criminalità, e a far arrestare i politici corrotti che la governano. Al termine della sua operazione, Robert si sentirà più in pace con se stesso, anche se la sua famiglia gli mancherà ancora parecchio.

