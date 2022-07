Coez/ Essere Liberi è il nuovo successo con un video nostalgico

Coez sarà tra i protagonisti del Battiti live 202m2. Il cantante in una recente intervista a Radio Deejay ha raccontato di come è stato realizzato il video della canzone Essere liberi molto semplice perché quasi totalmente girato in una camera di albergo nella città di Firenze anche se ricorda con nostalgia il video Come nelle canzoni girato a Parigi in gran parte sulla Tour Eiffel. Durante l’intervista racconta delle difficoltà incontrate durante quell’esperienza ma allo stesso tempo la bellezza di Parigi che ama più di qualsiasi altra città. Protagonista acclamato e atteso di un ricco tour estivo con tante date alcune delle quali già andate sold out, dato che come spiega l’artista, ha preferito scegliere location con capienza ridotta e raddoppiare il numero delle date in modo che anche il senso di condivisione arrivasse al centro degli auditorium senza difficoltà.

Coez si dichiara entusiasta e pronto a lasciare libero sfogo alla voce, perché si sa che dal vivo è un’altra cosa un energia diversa che si trascina nel tempo e ti da quella forza che nemmeno pensavi di avere. Promette per questo di dare il massimo come ha dimostrato di saper fare ad ogni concerto, confida nel fatto che i fan canteranno per far volare la voce in alto come solo l’energia della musica dal vivo sa dare.

Coez, il top per l’indie Italiano

Coez, Silvano Albanese, nasce a Nocera Inferiore ma si trasferisce a Roma e qui firma i suoi murales con lo pseudonimo di Coez che poi lo rappresenta anche successivamente nella scena rap musicale. Inizia dopo varie esperienze con gruppi musicali al carriera che lo vede solista nel 2009 quando incide il disco Figlio di nessuno. Prende sempre più forma il carattere Indie dell’artista e oggi più che mai conferma lo stile con l’ultima uscita Essere liberi.

A distanza di pochi mesi dall’uscita dell’album Volare che raccoglie i brani di successo del cantante, è con l’uscita di questo nuovo singolo che decide di sorprendere, questa nuova canzone estiva e malinconica capace di coinvolgere e toccare il profondo. Dato che i ricordi fanno anche più male della mancanza di chi se ne va. Essere liberi fa sentire freddo. Coez ha una vita privata riservata, tiene per sé i suoi segreti, anche andando a visitare i social non si riesce a intravedere nessun tipo interesse se non la musica, per questo possiamo soltanto ipotizzare che al momento non abbia legami importanti, se non quelli stretti con la musica e i propri fan.

