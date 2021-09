Coffee Break video “È pronto, a tavola!”/ Urla in diretta, ma è un fake di Ruben Coco

“È pronto! A tavola…”. Se queste parole vi suonano familiari allora siete tra coloro che hanno il video del sedicente virologo che interviene a Coffee Break, su La7, e improvvisamente, mentre parla, viene interrotto da una voce fuori campo che gli dice urlando quelle parole, quindi è costretto ad alzarsi e ad abbandonare il collegamento. In molti lo hanno condiviso sui social, infatti in breve tempo il video è diventato virale. Se ancora non lo sapete, allora vi dobbiamo dare una brutta notizia: è un fake. Nel video, in cui si vedono Alan Friedman e il direttore del Messaggero Massimo Martinelli con Ruben Coco, che non è un virologo, come invece si intuisce dal discorso, ma un musicista e content creator che realizza parodie e montaggi satirici.

Ed è così bravo da rendere verosimile quello che realizza. Infatti, tantissime persone, anche molto note, sono state tratte in inganno dal video, fino a quando qualcuno non ha scoperto l’arcano e condiviso il video originale, che risale ad una puntata di Coffee Break del 14 giugno.

URLA A COFFEE BREAK IN DIRETTA, MA È UNA “BUFALA”

Lo stesso Ruben Coco ha pubblicato il video su Instagram, ma addirittura è intervenuto anche il programma spiegando che «questo video non è andato in onda su La7 a Coffee Break. È un fake, che sta facendo il giro del web, ed è stato postato sui social da Ruben Coco. Nel video vi mostriamo infatti le due versioni: quella originale con Federico Rampini e la parodia di Ruben Coco». Tra l’altro Ruben Coco è un volto noto per i telespettatori di La7, in quanto lo si è visto a Propaganda Live, dove si è fatto notare doppiando in “musica” gli interventi di alcuni politici, da Enrico Letta a Matteo Salvini, passando per Giorgia Meloni.

Tutto nato per gioco, anche perché Ruben Coco è un cantautore e pianistica che ha pure pubblicato diversi album. Ha anche partecipato al Festival dei Due Mondi, a Umbria Jazz e ha aperto nel 2010 il concerto di B.B. King all’Auditorio Parco della Musica di Roma. In molti però non lo conoscono ancora bene e quindi si sono fatti “fregare” dallo scherzo che ha come sfondo un tradizionale dibattito di Coffee Break.

