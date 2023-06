Coldplay a Napoli: Chris Martin canta Napule é di Pino Daniele/ L’ex di Gigi D’Alessio esulta: le reazioni

Chris Martin e i Coldplay cantano e incantano, a Napoli: cosa accade allo Stadio Diego Armando Maradona

Chris Martin e i Coldplay regalano emozioni al cardiopalmo, in un live show a Napoli di fine giugno 2023 che é virale via social e catalizza l’attenzione mediatica generale.

Sono infatti innumerevoli le interazioni entusiaste che si registrano da parte del popolo del web attivo online, tra like, commenti di consenso e condivisioni rispetto alle immagini del concerto-evento del 21 giugno, con protagonista il complesso pop-rock alternativo formato da Chris Martin (voce, pianoforte, chitarra acustica), Jonny Buckland (chitarra elettrica), Guy Berryman (basso) e Will Champion (batteria). Questo, complice il debutto della band britannica live nel capoluogo campano, la città del Sud Italia che é protagonista dei celebrativi per il terzo scudetto storico conseguito dal city club azzurro SSC Napoli alla league di calcio italiana Serie A, Tim.

Non a caso, infatti, sul palco del live show napoletano, Martin è apparso indossando una maglietta adornata con l’immagine del mito calcistico nel folclore e la storia del Calcio di Napoli, Diego Armando Maradona , manifestandosi quindi intento a condividere con gli spettatori accorsi al live la celebrazione del successo calcistico partenopeo. L’evento musicale tenutosi allo Stadio della città partenopea titolato “Diego Armando Maradona”, ha infiammato la concorrenza con l’evento competitor locale Napoli Pizza Village, che sul palco della Mostra del cinema d’Oltremare -tra gli altri- ha ospitato in questi giorni il duo di ex concorrenti cantautori di Amici di Maria De Filippi, Aka7even e il figlio di Gigi D’Alessio, LDA.

Tra le reazioni web, la madre di LDA, Carmela Barbato, esulta per la cover dedicata a Napoli

E in reazione ad una sorprendente cover dei Coldplay eseguita come omaggio alla storia di Partenope, sulle note di “Napule é”, brano cult storico del compianto cantautore napoletano Pino Daniele, la madre cittadina a Napoli di Luca D’alessio in arte LDA (che ha stregato, tra gli altri eventi live post-Sanremo 2023, i fan accorsi a Tim Summer Hits), ora, esulta tra le Instagram stories. Carmela Barbato, ex moglie storica dalla quale l’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, Gigi D’Alessio, ha avuto il figlio d’arte LDA dopo Claudio e Ilaria D’Alessio, si palesa al settimo cielo tra le storie su Instagram, dove condivide un video che immortala la band inglese alle prese con la cover. Si tratta del trend del momento, un video pubblicato online dalla pagina Spazio Napoli attiva su TikTok della cover in lingua napoletana che fa ora il giro del web su scala mondiale, dei Coldplay.

