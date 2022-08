Coleman Laffoon, ex marito di Anne Heche/ Chi è, cosa fa oggi e con chi è sposato

Coleman Laffoon: chi è oggi l’ex marito di Anne Heche

Anne Heche è attualmente stata dichiarata cerebralmente morta, in seguito ad un incidente stradale a Los Angeles. La famiglia ha deciso, proprio in queste ore, di staccare la spina che la tiene in vita e donare i suoi organi rispettando il suo volere. Dopo la tragica notizia i riflettori sull’attrice si sono accessi di nuovo e anche sul suo ex marito Coleman Laffoon.

Coleman Laffon e Anne Heche si sono innamorati sul set della serie Elle e sono stati sposati dal 2001 al 2009. Dal loro amore è nato anche un figlio: Homer. La loro relazione però è finita dopo parecchi anni e Coleman si è rifatto una vita e una nuova professione. Oggi è un ricco e noto agente immobiliare. Nel 2015 si è risposato con una certa Alexandra, da cui ha avuto due figlie, Zoey Marine ed Emmy Lou oltre ad un bellissimo maschietto. Tra Laffon e Heche è rimasta sempre una bellissima e profonda amicizia che li lega ancora dopo tanti anni.

Dopo Coleman Laffon: il coming out di Anne Heche

Coleman Laffon è stato uno dei più grandi amori dell’attrice prima che scoprisse la sua fluidità. Anne Heche si è legata sentimentalmente a Ellen DeGeneres. All’epoca, dopo il divorzio dal suo ex marito, Heche ha dovuto affrontare lo scandalo e l’attenziona mediatica sulla sua storia con la conduttrice, produttrice e comica statunitense.

I tabloid si sono immediatamente riempiti le pagine con la loro storia d’amore, attirando sulla coppia una forte e notevole attenzione mediatica. Nonostante il grande amore però, Ellen e Anne sono state insieme solo 3 anni prima di lasciarsi e prendere strade separate. Tutto il gossip sul coming out della star di Hollywood si è poi sgonfiato con il tempo. Ora l’attrice è in fin di vita e ben presto dovrà dire addio alla vita, almeno secondo le ultime notizie della stampa estera.

