Coleman Laffoon, ex marito di Anne Heche e bisessualità/ Il coming out per Ellen DeGeneres, poi le nozze…

Anne Heche, il coming out e la storia d’amore con Ellen DeGeneres

La notizia del terribile incidente stradale che ha colpito l’attrice Anne Heche, ora in ospedale in gravi condizioni, ha acceso inevitabilmente la curiosità del pubblico sulla vita privata della star di Hollywood. Va detto che quella di Anne Heche è stata finora una vita molto movimentata, sia dal punto di vista familiare che amoroso. L’attrice porta sulle spalle il peso di una storia personale difficile e dolorosa e di delusioni d’amore. La storia di Anne Heche è anche quella di una donna forte e di grande coraggio, quello ad esempio mostrato quando, giovanissima, fece coming out e svelò di essere bisessuale.

Carmen Di Pietro è fidanzata? "Non trovo un uomo"/ "Il padre dei miei figli? Ecco perché non lo vedete mai"

A farle battere il cuore in quegli anni fu Ellen DeGeneres, oggi conduttrice, produttrice e comica statunitense di grande successo e molto amata in America. La loro storia d’amore fece al tempo parlare tutti i tabloid, scatenando un’attenzione mediatica molto forte sulla coppia. Ellen e Anne sono però state insieme solo 3 anni prima di annunciare la loro rottura.

Michelle Hunziker incinta di Giovanni Angiolini?/ Il gossip continua: nuovi indizi

Anne Heche e il matrimonio con Coleman Laffoon

Dopo la sua storia d’amore con Ellen, Anne ha vissuto un’altra storia d’amore molto importante, questa volta con un uomo. Nel 2001 ha sposato Coleman Laffoon, un cameraman che aveva incontrato proprio durante il tour comico di Ellen. Anne e Coleman hanno poi avuto un figlio, Homer, che oggi ha 17 anni. Anche il loro amore non è però durato a lungo: nel 2007 i due hanno divorziato per “differenze inconciliabili”, come svelato da lui attraverso i suoi legali. I due sembra siano comunque rimasti in buoni rapporti negli anni. Al tempo si disse che l’attrice aveva lasciato il marito per James Tupper, attore con il quale condivideva il set in quei mesi.

LEGGI ANCHE:

Anne Heche grave dopo incidente stradale/ Come sta: "Auto ha preso fuoco e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA