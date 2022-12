Colla Zio, chi sono? Con “Asfalto” a Sanremo giovani/ “Speriamo che faccia ballare”

Chi sono i Colla Zio in gara a Sanremo Giovani 2022

I Colla Zio sono in gara a Sanremo Giovani 2022 con il brano “Asfalto“. Il collettivo di cinque ventenni è una band milanese che non ama definirsi. Tommaso Bernasconi, Andrea Malatesta, Tommaso Manzoni, Francesco Lamperti e Andrea Arminio sono i cinque ventenni che formano la band milanese che non ama le definizioni. Cresciuti insieme, i cinque non sanno fare altro che musica e si sono inventati mille lavori pur di riuscire a pagarsi le sale prove. La loro musica è fatta di barre rap e canto che si alternano su un tessuto pop fatto di armonizzazioni da gruppo vocale accompagnati da ritornelli esplosivi e produzioni eterogenee, in un caleidoscopio di influenze urban e alternative.

Prima di approdare a Sanremo Giovani 2022, la band ha pubblicato il primo dal titolo “Zafferano” uscito per Woodworm nel 2021. Non solo, si sono esibiti anche dal vivo partecipando al MI AMI Festival aprendo anche i concerti di artisti di successo come Rkomi, Lo Stato Sociale e Dola.

Colla Zio verso Sanremo 2023?

I Colla Zio sono una delle giovani promesse della musica italiana. Secondo Rockit.it e Italia Music Lab (SIAE) sono tra i progetti del futuro della musica italiana. Nel 2022 entrando nella nel roster di Virgin Music Italy (Universal Music) e pubblicano i singoli “Ci rimango male quando sei puntuale” e “Tanto Piove”. Non solo, nel 2021 sono stati gli open act dei live di Blanco, Michele Bravi, Psicologi, Dutch Nazari e Chiello.

Poco prima della finale di Sanremo Giovani, la band ha raccontato l’emozione provata quando sono stati scelti tra i 12 finalisti: “non abbiamo realizzato subito, il giorno dopo abbia- mo elaborato e ci è venuta voglia di spaccare… non vediamo l’ora”. Infine parlando del brano “Asfalto” in gara a Sanremo: “è un pezzo che racconta di un non amore, speriamo che faccia ballare. Il nostro progetto si basa sull’amicizia e sulla comune passione per la musica”. Parlando di sogni nel cassetto: “ci piacerebbe fare musica anche in futuro e farla insieme, tra di noi”.

