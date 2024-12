Grelmos, chi è il semifinalista di Sanremo Giovani 2024 e canzone

Grelmos con il brano “Flashback” è tra le possibili finaliste di Sanremo Giovani 2024, il concorso canoro che dà l’accesso alla partecipazione della 75esima edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo. La canzone in gara, prodotta da Paolo Muscolino & Cocobeatz per ORANGE ITALY, parla di temi molto importanti come la delusione, ma anche la sfiducia e la resilienza in una realtà spesso ingannevole. Un brano molto intimo che porta la firma di Gabriele Coco, Paolo Muscolino, Roberto Strano, Greta Jasmin El Moktadi. Ma chi è Grelmos? Greta Jasmin El Moktady, questo il suo vero nome, ha 25 anni ed è originaria di Romentino, in provincia di Novara.

La giovane cantante ha origini marocchine e in passato si è fatta conoscere anche nel concorso di bellezza di Miss Italia nel 2018. Il nome d’arte Grelmos è nato durante gli anni delle scuole medie, una sorta di soprannome a cui è molto affezionata.

Grelmos in semifinale di Sanremo Giovani 2024 con “Flashback”

Tra i semifinalisti in gara a Sanremo Giovani 2024 c’è anche Grelmos con la canzone “Flashback“. La cantante ha confessato di aver scelto questa canzone proprio per presentarsi al concorso di Sanremo Giovani essendo un brano molto diverso da quelle realizzate fino ad oggi. Dalle pagine di RecensiamoMusica ha rivelato: “parla di una relazione tormentata e che pensavo fosse la più bella della mia vita, invece poi alla fine si è rivelata una delusione”. Una canzone fortemente emotiva che lascia anche un grande messaggio di speranza: anche dopo la peggiore delusione, l’amore può tornare a bussare alle porte del cuore.

Prima di “Flashback”, la cantante si è fatta conoscere con il brano “Fux” pubblicato nel 2019 a cui ha fatto seguire “Nps” e “Illegal” risalenti al 2021. Chissà che con “Flashback” la giovane cantante non possa convincere pubblico e giuria conquistandosi uno dei posti disponibili per accedere al Festival di Sanremo 2024 in programma a febbraio.