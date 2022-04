Colomba pasquale ricetta e ingredienti/ Come preparare dolce: tradizione o cioccolato

RICETTA COLOMBA PASQUALE: LA RICETTA

La colomba pasquale è uno dei dolci più amati in questo periodo, per cui gli appassionati di cucina non vedranno l’ora di mettersi ai fornelli per prepararla in casa per Pasqua: è per questo motivo che abbiamo deciso di proporre ai nostri lettori una ricetta semplice e veloce. La morbidezza ed il profumo saranno speciali, oltre alla soddisfazione di avere un cibo fatto in casa da gustare in tavola. Inoltre, la pietanza sarà più genuina di quelle acquistate al supermercato oppure in pasticceria.

RE-MUOVIALE/ Federdistribuzione in campo contro le barriere architettoniche

Gli ingredienti per l’impasto di una colomba pasquale da 1 kg sono: 500 gr di farina manitoba, 120 gr di zucchero semolato, 80 ml di latte intero, 180 gr di burro morbido a temperatura ambiente di ottima qualità, 15 gr di lievito di birra fresco (4 gr di lievito di birra secco), 10 gr di sale, 80 gr di buccia d’arancia candita. Per quanto riguarda l’aroma e la glassa, invece, ci sono diverse varianti: la più apprezzata è quella con arance e mandorle, ma a voi la scelta!

TABACCHICOLTURA/ Philip Morris Italia investe per renderla più competitiva e sostenibile

RICETTA COLOMBA PASQUALE: COME PREPARARLA

La ricetta semplice per la colomba pasquale prevede che innanzitutto si inserisca nel cestello di una planetaria la farina setacciata con il lievito secco, il latte, lo zucchero. Il composto va frustrato brevemente fino a diventare granuloso. Dopo aver aggiunto il mix aromatico, si deve frustare nuovamente, questa volta a velocità media. A questo punto è necessario aggiungere un uovo alla volta, facendo attenzione a farli assorbire completamente. A quel punto il tutto va frustrato finché non diventa molliccio e scomposto.

A questo punto si può incordare. Il burro va aggiunto a piccoli pezzi morbidissimi uno alla volta. Con gli ultimi pezzi va aggiunto anche il sale. L’impasto della colomba è perfettamente incordato quando fa il velo, è gonfio, liscio, lucido, si allunga ma non si spezza e si stacca perfettamente.

VINO/ Il Veneto batte tutti: è la regione più competitiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA