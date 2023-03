Colombi, chi sono? Il cantante mascherato 2023/ Coppia di comici dentro la maschera?

Chi sono i Colombi del Cantante Mascherato? Gli indizi strizzano l’occhio al mondo della comicità

Chi si nasconde dentro la maschera dei Colombi al Cantante Mascherato 2023? Non è dato saperlo, almeno non ancora, anche se la curiosità e le ipotesi del pubblico si stanno susseguendo in vista della seconda puntata, in onda questa sera sabato 25 marzo. La settimana scorsa abbiamo raccolto nuovi elementi da aggiungere agli indizi e ai rumors che erano circolati già alla vigilia del programma, a proposito di questa affascinante maschera.

“Bella ed elegante, addirittura poetica”, così era stata definita la maschera nei giorni scorsi, prima dell’esordio che ha visto il personaggio dei Colombi esibirsi davanti a tutta Italia nel sabato sera di Raiuno. Una cosa sembra certa: usare il plurale è cosa buona e giusta, considerando che dentro questa maschera potrebbero esserci più concorrenti. “Possono essere tre, uno solo o addirittura quattro”, la conferma di uno degli autori e di Milly Carlucci.

Colombi, chi sono? Il Cantante Mascherato 2023: Tra le ipotesi il nome dei comici Luca e Paolo

Con la prima puntata del Cantante Mascherato 2023, qualche nodo è stato sciolto in merito alla maschera dei Colombi. Anche se per molti spettatori le parole di Milly e degli autori sarebbero da intendere come un vero e proprio depistaggio, qualcuno si lancia in diverse ipotesi che sorridono all’idea di più concorrenti dentro la maschera. C’è chi suggerisce il nome dei Jalisse, famosi principalmente per aver vinto il Festival di Sanremo 1997 con il brano “Fiumi di Parole”, ma anche chi si fida delle valutazioni fatte da Flavio Insinna e gli altri investigatori durante la prima puntata.

I “giurati”, infatti, hanno avanzato alcune soluzioni sulla carta molto credibili e che conviene tenere in grande considerazione in vista del secondo appuntamento con il Cantante Mascherato. Specialmente l’accoppiata formata dai comici Luca e Paolo oltre al duo Ricky Tognazzi e Simona Izzo.











